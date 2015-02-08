به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی در نشست خبری خود با خبرنگاران از پیشنهاد تولیدکنندگان برای تغییر در تعرفه واردات تایر در سال 94 خبرداد و گفت: اگرچه پیشنهاد تولیدکنندگان، افزایش تعرفه واردات به 35 درصد بوده است، اما دولت با افزایش تعرفه به 20 درصد موافقت کرده، این در حالی است که هم اکنون تعرفه واردات 12 درصد است.

رئیس انجمن تایر افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته، تولید تایرهای چینی با کیفیت بسیار نازل به کشور صورت گرفته است و بنابراین به نظر می رسد دولت باید برای واردات این تایرها، تعرفه ویژه‌ای اعمال کند، بنابراین منتظر هستیم که دولت بازنگری را در این رابطه انجام دهد.

وی تصریح کرد: کشورهای مختلف برای جلوگیری از ورود تایرهای چینی به کشور خود، تعرفه های بالایی وضع کرده اند که بر این اساس، تعرفه واردات تایرهای چینی به آمریکا 35 درصد، ترکیه 60 درصد و برزیل 30 درصد است، این در حالی است که بیش از 50 درصد تایرهای سواری و بیش از 70 درصد تایرهای باری خارجی در بازار از چین به کشور وارد می‌شوند که اکثر آنها ناشی از اضافه تولید تایر در چین است و در واقع سرریز محصولات چینی به کشورهای منطقه از جمله ایران هستند.

به گفته عباسی، هجمه واردات تایرهای چینی در سالهای اخیر گسترده تر شده و با توجه به اینکه عمده واردکنندگان تعهدی در قبال کیفیت اقلام وارداتی و مشکلات پیش روی مصرف کنندگان ندارند باید وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیری اتخاذ کند تا تمام آنها شناسنامه دار شوند، این در حالی است که اتفاقی که به تازگی در زمینه واردات خودرو توسط نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی رخ داد یک گام مهم در راستای ساماندهی بازار و رعایت حقوق مصرف کنندگان به شمار می رود و باید همین رویه را در قبال واردکنندگان تایر نیز اعمال کرد.

وی گفت: در صورتی که برندهای خوشنام و معتبر خارجی با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد و دریافت تاییدیه های کیفی وارد شوند بازار تایر کشور رقابتی تر خواهد شد و این در حالی است که هم اکنون نیازی به اخذ این مجوزها نیست. البته در حال حاضر این روند در تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز رعایت می شود و تنها برندهایی که از یک موسسه استاندارد با مرکزیت عربستان مجوز دریافت می کنند مجوز عرضه تایر در بازار این کشورها را خواهند داشت.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: با توجه به عرضه گسترده تایرهای چینی در سال جاری آن هم با قیمت های غیر رقابتی، اکثر تایرسازان ایرانی با معضل انباشت گسترده های تولیدی در انبارها مواجه شده اند و با توجه به اینکه از ابتدای امسال نسبت به شکل گیری این پدیده خطرناک هشدار داده بودیم هیچ توجهی به این موضوع نشد.

عباسی با بیان اینکه بسیاری از کشورها برای مقابله با دامپینگ گسترده تایرهای چینی تعرفه های ویژه وضع کرده اند، افزود: باید در ایران نیز شرایطی فراهم شود تا برای تایرهایی که حالت دامپینگ دارند علاوه بر وضع تعرفه ویژه استانداردهای سختگیرانه تری نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات تایرهای وارداتی این است که در صورت وجود نقص و اشکال فنی در تایر هیچکس پاسخگوی مشتریان نیست و این در حالی است که گروه صنعتی بارز با دارا بودن 120 مرکز ارائه خدمات پس از فروش در سراسر کشور خدمات گسترده ای را به مشتریان خود ارائه می کند.