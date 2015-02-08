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۱۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۲

۱۲ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در تاکستان افتتاح شد

۱۲ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در تاکستان افتتاح شد

قزوین- در هشتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از شبکه گازرسانی به ۹ روستا و ۱۵ واحد صنعتی در تاکستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین روز از دهه مبارک فجر روز یکشنبه در مراسمی با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، نجفی مدیرعامل شرکن گاز استان، طرح گازرسانی در روستای نیکویه از توابع شهرستان تاکستان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

با نصب ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب ۹ روستای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

برای اجرای این طرح ۹ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان هزینه شده است همچنین ۱۵ واحد صنفی در تاکستان از تسهیلات گاز برخوردار شدند.

برای گازرسانی به واحدهای صنعتی منطقه ۶ میلیاردو ۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بهره برداری از خط انتقال دوم گاز در شهرستان تاکستان با حضور استاندار قزوین هم آغاز شد.

برای این پروژه ۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

گازرسانی

با افتتاح طرح های گازرسانی در روستاهای تاکستان از امروز یک هزارو ۵۵۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵ هزارو ۲۰۰ نفر از تسهیلات گاز طبیعی برخوردار شدند.

۶۰ میلیارد ریال پروژه گازرسانی در تاکستان

فتحعلی نجفی مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در مراسم افتتاح طرحهای گازرسانی در روستای نیکویه گفت: در حال حاضر ۶ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در تاکستان در دست اجراست که در سال آینده نیز با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال ۹۴ نسبت به گازرسانی به مناطق روستایی منطقه اقدام خواهد شد.

مرتضی روزبه استاندار قزوین هم در این مراسم اظهارداشت: نظام اسلامی با نثار خون شهدا بارور شده و امروز عزت و اقتدار خود را مدیون خانواده شهدا می دانیم.

وی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی فرصت برای خدمت گذاری است و امروز مسئولان وظیفه دارند با تلاش شبانه روزی در مسیر خدمت به نظام اسلامی گام بردارند.

روزبه تصریح کرد: مسئولان نباید به فکر رفاه خود باشند بلکه رسالت آنها خدمت به مردم و خانواده شهدا است.

کد مطلب 2491171

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