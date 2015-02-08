به گزارش خبرنگار مهر، بهنام برزای در ادامه در مورد تفاوت این تیم ملی و تیم های ملی که پیش از این در آن حضور داشت، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تغییرات مثبتی داشتیم و تمامی نفرات سراسر انگیزه هستیم. ما تمام تلاشمان را بکار می‌گیریم تا آن چیزی که کادر فنی از ما می‌خواهد، به خوبی عمل کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: به اعتقادم مربیان پیشین تیم‌های ملی از بازیکنان شناخت کافی نداشتند اما الان و با بازی‌های تدارکاتی که در نظر گرفته شده، مربیان به خوبی شناخت دارند و تیم خوبی هم در اختیار داریم.

بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال همچنین اظهار کرد: در مورد باشگاه من باید بگویم مدیر برنامه‌هایم با پرسپولیس صحبتی انجام داده بود اما خودم نه. از بچگی استقلالی بودم. از زمان علی دایی از پرسپولیس پیشنهاد داشتم و تمایل داشتم به این تیم بیایم اما با مشورت با بزرگترها راه‌آهن را انتخاب کردم. در حال حاضر از امیر قلعه‌نویی تشکر می‌کنم که این فرصت را به من داد زیرا از بچگی دوست داشتم در این تیم بازی کنم.

برزای در مورد وضعیت تیم فوتبال امید هم گفت: بازیکنان ما آنقدر انگیزه دارند که وقتی شب می‌خواهند، بخوابند به فکر تیم هستند. همه هدف‌مان این است که بعد از ۴۰ سال به المپیک ریو برویم و مردم کشورمان را خوشحال کنیم.