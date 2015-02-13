مشکلات درآمدزایی بیمارستان های دولتی/نگاه بازاری به سلامت

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: جامعه پرستاری کشور همواره در صف اول خدمت به بیماران قرار دارد و از این رو، پرستاران به عنوان صاحب نظرترین افراد در خصوص مسائل درمانی و مراقبتی بیماران، محسوب می شوند.

وی با عنوان این مطلب که در کشورهای توسعه یافته مدیریت مراقبت از بیماران را به پرستاران واگذار می کنند، افزود: متاسفانه از زمانی که نگاه به بیماران در نظام سلامت، نگاه بازاری و اقتصادی شده، مشکلات حوزه سلامت کشور نیز تشدید گردیده است.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: البته نگاه اقتصادی به حوزه سلامت، قواعدی دارد که در سایر کشورها دنبال می شود. بطوریکه، کسب درآمد و سود از حوزه سلامت، مستلزم سرمایه گذاری است. اما، اینکه عده ای بخواهند با سرمایه دولتی، منفعت و سود ببرند، طبیعی است که مشکلاتی برای آن نظام سلامت به وجود می آید.

شریفی مقدم تاکید کرد: گروه خاصی که در بیمارستان های دولتی مشغول خدمت هستند و هیچ سرمایه گذاری در این بخش نداشته اند، قطعا نگران از بین رفتن سرمایه هم نیست. در عین حال، منافع چند میلیونی از این قبیل مراکز به جیب می زنند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری، اظهارداشت: درآمدزایی بیمارستان های دولتی، با توجه به شرایطی که دارند، امکان پذیر نیست.

وی افزود: اگر کسی که 50 میلیون تومان درآمد ماهانه اش از بیمارستان دولتی باشد، باید 30 درصد این مبلغ را سرمایه گذاری کند که در این صورت حداقل دو میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز دارد. در حالی که چنین اتفاقی در بخش دولتی رخ نمی دهد.

شریفی مقدم همچنین به سایر هزینه های بیمارستان های دولتی و دانشگاهی اشاره کرد و گفت: تهیه و تامین تجهیزات پزشکی، هزینه های عمومی، دستمزد و حقوق پرسنل، تغییر نرخ ارز و نرخ تورم و...، از جمله مواردی است که بر هزینه های بیمارستانی تحمیل می شود.

وی با تاکید بر اینکه ابزارهای نظارتی دولت در مراکز درمانی دولتی چندان قوی نیست، تصریح کرد: اصولا در بخش دولتی که سرمایه گذاری شخصی انجام نمی شود، خروجی آن که رضایت بیماران است، زیاد مهم نیست.