فروش لوازم خانگی به قیمت درب کارخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طحان‌پور با اشاره به برخی راهکارهایی که از سوی شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد، گفت: صدور فاکتور فروش معتبر و خدمات دهی مناسب به مشتریان از سوی واحدهای تولیدی لوازم خانگی الزامی است و در این زمینه، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی، فروش مستقیم محصولات تولیدی خود را از طریق نمایندگی های مجاز در سطح کشور انجام می‌دهند و به این ترتیب، مصرف‌کنندگان نیز کالای مورد نیاز خود را به قیمت درب کارخانه خریداری می‌کنند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: در این راستا بوتان به عنوان یک واحد تولیدی بزرگ، با ابتکار تازه‌ای که به خرج داده، گام بلندی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برداشته است، ضمن اینکه این تولیدکننده برای فروش محصولات خود از جمله انواع پکیج‌های شوفاژ دیواری، تصمیم گرفته تا تولیدات خود را از طریق نمایندگی‌های مجاز عرضه کرده و مشتریان این برند می‌توانند علاوه بر آنکه به هنگام خرید، از فاکتور رسمی فروش به صورت آنلاین برخوردار شوند، کالای مورد نیاز خود را با قیمت صحیح و مطمئن شرکتی دریافت کنند.

وی، ارایه فاکتور فروش برای خرید لوازم خانگی خارجی و داخلی در بازار این محصولات را الزامی دانست و با بیان اینکه تمامی فعالان این صنف ملزم به صدور فاکتور فروش برای خرید کالاهای ساخت داخل و محصولات خارجی هستند، تصریح کرد: در صنف لوازم خانگی، فاکتور جعلی نداریم.

طحان‌پور در عین حال این توصیه را ضروری دانست که در برگه های فاکتور فروش باید از سوی فروشندگان، داخلی یا خارجی بودن کالا قید شود و همچنین اگر کالای وارداتی فروخته شده است، نام شرکت خدمات پس از فروش آن نیز لحاظ شود.

به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، ذکر نام کشور سازنده در فاکتور فروش کالای خانگی به این دلیل اهمیت دارد که در حال حاضر برخی از برندهای خارجی موجود در بازار، از چندین کشور مختلف سازنده وارد کشور می شود و لذا با درج نام کشور سازنده در فاکتور فروش، امکان خدمات دهی مناسب به خریداران فراهم می شود.