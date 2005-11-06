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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۹:۰۰

سرمربي تيم واليبال پگاه اروميه درگفتگو با" مهر":

با كارگروهي منسجم به خواسته خود رسيديم

اين پيروزي را دوستداران واليبال در شهرستان اروميه تقديم مي كنم.

ناصر شهنازي سرمربي تيم پگاه اروميه پس ازكسب پيروزي برابر آذرپيام به خبرنگار" مهر" افزود: من مطمئن هستم كه علاقه مندان به واليبال ، يك بازطي جذاب و ديني را تماشا كردند. اين بازي يك اليبال سطح بالا و نزديك بود كه ما توانستيم با انجام يك بازي هماهنگ و كم نقص درتمام خطوط به پيروزي دست پيدا كنيم ومن از تمام بچه ها كه عالي كار كردند تشكرمي كنم.

وي ادامه داد: ما در اين بازي با سرويس خوب و كم اشتباه، دريافت عالي و دفاع بهترتوانستيم به پيروزي دست پيدا كنيم. كارگروهي بچه ها بسيارخوب بود، ما بازيهاي قبلي آذرپيام را خوب آناليزكرده و ازنقاط ضعف وقدرت اين تيم به خوبي بهره برديم، دركل ما با بهترين دفاع ونيز برتري رواني، روحي به اين پيروزي  دست پيدا كرديم.

شهنازي درمورد تيم آذرپيام گفت: من به استاد خودم تبريك مي گويم. آقاي كارگر پيشه كه حق استادي برگردن من دارد، تيم بسيارخوبي تدارك ديده است كه واليبال را خوب بازي مي كنند. اين 2 تيم متعلق به مردم اروميه هستند ومن مطمئن هستم مردم اروميه ازديدن اين بازي لذدت بردند.

شهنازي درپايان گفت: تلاش مي كنيم اين بازي را درهفته هاي آينده نيزتكراركنيم البته بايد ازمسوولين تيم كه درتمام مراحل  ما را حمايت مي كنند تشكرو قدرداني كنيم.

کد مطلب 249131

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