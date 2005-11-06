با كارگروهي منسجم به خواسته خود رسيديم

ناصر شهنازي سرمربي تيم پگاه اروميه پس ازكسب پيروزي برابر آذرپيام به خبرنگار" مهر" افزود: من مطمئن هستم كه علاقه مندان به واليبال ، يك بازطي جذاب و ديني را تماشا كردند. اين بازي يك اليبال سطح بالا و نزديك بود كه ما توانستيم با انجام يك بازي هماهنگ و كم نقص درتمام خطوط به پيروزي دست پيدا كنيم ومن از تمام بچه ها كه عالي كار كردند تشكرمي كنم.

وي ادامه داد: ما در اين بازي با سرويس خوب و كم اشتباه، دريافت عالي و دفاع بهترتوانستيم به پيروزي دست پيدا كنيم. كارگروهي بچه ها بسيارخوب بود، ما بازيهاي قبلي آذرپيام را خوب آناليزكرده و ازنقاط ضعف وقدرت اين تيم به خوبي بهره برديم، دركل ما با بهترين دفاع ونيز برتري رواني، روحي به اين پيروزي دست پيدا كرديم.

شهنازي درمورد تيم آذرپيام گفت: من به استاد خودم تبريك مي گويم. آقاي كارگر پيشه كه حق استادي برگردن من دارد، تيم بسيارخوبي تدارك ديده است كه واليبال را خوب بازي مي كنند. اين 2 تيم متعلق به مردم اروميه هستند ومن مطمئن هستم مردم اروميه ازديدن اين بازي لذدت بردند.

شهنازي درپايان گفت: تلاش مي كنيم اين بازي را درهفته هاي آينده نيزتكراركنيم البته بايد ازمسوولين تيم كه درتمام مراحل ما را حمايت مي كنند تشكرو قدرداني كنيم.