توانايي شكست صنام را داريم

علي پروين سرپرست تيم واليبال پتروشيمي بندرامام، پس از شكست برابربرق به خبرنگار" مهر" گفت: دراين ديدارخوب بازي نكرديم ، به خصوص در ست اول، بچه ها با مشكلات روحي ، رواني دست به گريبان بودند و نتوانستند براسترس خود فائق بيايند.

پروين ادامه داد: با توجه به شناختي كه ازبچه ها داشتيم ، هيچكدام نتوانست توانايي خود را به نمايش بگذارند. ما روي بازي با برق حساب بازكرده و اين تيم را خوب آناليزكرده بوديم ولي نتوانستيم برنامه هاي خود را در زمين اجرا كنيم. وي از بازي غياثي به نيكي ياد كرد.

سرپرست پتروشيمي درپايان پيرامون بازي با صنام گفت: توانايي پيروزي برابر صنام را داريم، بازي اين تيم را بررسي كرديم و در تمرينات روي نقاط ضعف و قوت آنها كار كرديم. البته صنام تيم خوبي است كه واليبال را خوب بازي مي كند، اعتقاد من اين است كه اين بازي، واليبال خوبي خواهد شد.