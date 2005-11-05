دانمارك هم قوانين ضد تروريستي تهيه مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه آلماني تاگس اشپيگل، از زماني كه نظاميان دانمارك به عنوان متحدان آمريكا در عراق حضور يافتند، تهديد به انجام حملات تروريستي در اين كشور رو به فزوني گذاشته است .

برخي از گروه هاي تروريستي اعلام كرده اند كه مي توانند كپنهاگ پايتخت دانمارك را با حملات تروريستي خود مورد هدف قرار دهند .

تاگس اشپيگل در ادامه نوشت : " آندرياس فوگ " نخست وزير دانمارك با ابراز تاسف از وقوع چنين رويدادهايي تصريح كرد كه مقامات امنيتي و پليس اين كشور بايد در اولين فرصت ممكن با اتخاذ تدابير امنيتي از تحقق هدف گروه هاي تروريستي جلوگيري كنند .

نخست وزير دانمارك گفت : تهيه ، تدوين و تصويب قوانين خاص ضد تروريستي مي تواند در اين ميان موثر واقع شده و كمي از مشكلات موجود بكاهد .

گفتني است استراليا نيز به تازگي به انجام حملات ترويستي تهديد شده است .

شايان ذكر است، استراليا چندي پيش قوانيني براي مبارزه با تروريسم تصويب كرد كه پس از آمريكا و انگليس سومين كشوري است كه اين قوانين را به تصويب مي رساند.



با توجه به افزايش احتمال حملات تروريستي در اروپا كشورهاي ايتاليا، استراليا و انگليس قوانين جديدي براي مبارزه با تروريسم را در پارلمان هاي خود به تصويب رساندند .

كشورهاي اروپايي از جمله انگليس به بهانه مبارزه با تروريسم ، قوانيني تدوين كرده اند كه به گفته مسلمانان، اين قوانين به راحتي آزادي هاي مشروع آنها را نقض مي كند.