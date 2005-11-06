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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۳۳

سرمربي تيم واليبال پرسپوليس در گفتگو با" مهر":

تعويض هاي مناسب باعث پيروزي ما شد

سرمربي تيم واليبال پرسپوليس گفت: با يك تعويض خوب توانستيم نئوپان گنبد را شكست دهيم.

محمدصادقي سرمربي تيم پيروزي پس ازكسب اولين پيروزي برابرنئوپان گنبد به خبرنگار" مهر" گفت : بازي خيلي خوبي بود، نئوپان هم خوب بازي كرد ولي به اعتقاد خودم با يك تعويض خوب و به موقع توانستيم حريف خود را شكست دهيم.
اميرخالقي اززماني كه جايگزين پوريا فتاح الهي شدعالي كاركرد و به خصوص در ارسال سرويس كه حريف را تحت فشار قرارداد. البته همه بچه ها خوب كاركردند كه به اين مهم دست پيدا كنيم.
صادقي افزود : تيم ما جوان است ، ما سرمايه گذاري زيادي نداشتيم ، ولي همين جوانان با انگيزه و عالي كاركردند و اين پيروزي درروحيه آنها تاثيرمثبتي داشت من اميدوارم كه بچه ها اين روند راهمچنان تداوم دهند.
سرمربي پرسپوليس درپايان پيرامون بازي روزيكشنبه برابرآيدانه چالدوران گفت : من معتقدم اگرهمين بازي را بچه ها تكراركنند، دستورات وتاكتيك هاي مد نظركادرفني را اجراكنند مي توانستيم يك پيروزي ديگررا برابرآيدانه كسب كنيم.

کد مطلب 249143

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