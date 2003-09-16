قابل توجه مراجعين گرامي خبرگزاري مهر

از شما، بويژه عموم همكاران فعال و ارزشمند در مطبوعات وزين كشور و همينطور ساير رسانه ها در خواست مي شود به پاس حرمت زحمتي كه دوستانتان متحمل مي شوند، همچنين براي رعايت موازين اخلاقي و حرفه اي اطلاع رساني از درج منبع خبر استنكاف نفرمائيد .

فراموش نكنيم، ويروس عدم درج منبع خبر كه متاسفانه بر اكثريت رسانه هاي ما خواسته يا ناخواسته سايه شوم انداخته است، موجب بي اطميناني مديران رسانه ها به ميزان واقعي استعداد و اعتماد همكاران خود، ميرايي فرهنگ و اخلاق حرفه اي درجامعه اطلاع رساني كشور و بي توجهي و بها ندادن به تلاش ديگران است

آيا انديشيده ايم كه در صورت چنين استفاده اي

سوء استفاده

توسط

مهر

يا ديگر رسانه ها با آثار ما، برخورد ما چگونه خواهد بود؟ عموم خبرگزاري ها و رسانه هاي ارزشمند كشور واز جمله آنان خدمتگزاران جامعه اطلاع رساني در خبرگزاري مهر، براي اعتلاي اين نظام و كشور و جامعه تلاش مي كنند

ناديده گرفتن چنين اقدام مقدسي موجب تاسف همه ماخواهد بود.

وقتي اهالي مطبوعات و رسانه ها حرمت و ارزش يكديگر را پاس ندارند، انتظار پاسداري ديگران از اين " حق " رفتاري دوگانه و با آثار نامطلوب حرفه اي بدست خواهد داد . چه ؛ حرمت امام زاده بيش از همه بر عهده متولي آن است .

ازشما عزيزان نيز تمنا داريم با ارسال نظرات، انتقادات وپيشنهادات ، مارا در انجام بهتر وظايف محوله وازجمله رعايت هرچه بيشتر موازين اخلاق اسلامي، انساني وحرفه اي ياري فرماييد.

فراموش نكنيم همه ما از هم وبراي هم هستيم وبه قول صائب تبريزي سختي هاي كار خودرانيز مي دانيم كه:

عارفاني كه ازاين رشته سري يافته اند بي خبرگشته زخود تا خبري يافته اند

حق يار و نگهدارتان باد