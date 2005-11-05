"موزه هنرهاي اسلامي" در مصر بر پاست

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "موزه هنرهاي اسلامي" قاهره هر ساله محققان و پژوهشگران زيادي را به خود معطوف مي دارد.

اين موزه به منظور انتشار روح همبستگي و تعاون ميان جهانيان و بخصوص مسلمانان هر ساله از ابتداي ماه رمضان در قاهره افتتاح مي شود و تا دو ماه ادامه دارد.

"موزه هنرهاي اسلامي" آثار هنري و تاريخي مسلمانان در دوره هاي گوناگون را در خود جاي داده است.

اين موزه شامل قصر اميرعمر ابراهيم است كه تاريخ بنا و ساخت آن به بيست ساله اول قرن بيستم مي رسد و داراي هنرهاي معماري از كشورهاي مغرب و تركيه و اندلس و هنرهاي كلاسيك اروپاييان است.

اولين سالن كه بازديدكنندگان از آن ديدار به عمل مي آورند سالن ورودي موزه است كه به دوره فاطميان باز مي گردد و از 74 قطعه هنري تشكيل شده است. اين قسمت موزه از قطعات متنوعي مانند بشقاب، كاسه، بشكه هاي نفت قديمي، شيشه هاي رنگي، ديگ و كوزه هاي مزين تشكيل شده است.

بر روي قطعاتي كه در اين موزه وجود دارند نقشهاي هندسي و تصاويري از انسان، حيوان و گياه در احجام مختلف وجود دارند كه به رنگها و شكلهاي متنوع وزيبايي به همراه ظرافت و لطافت خاصي به چشم مي خورند.

در سمت چپ ورودي موزه سالني متعلق به عصر تركان در مصر به چشم مي خورد كه از 96 قطعه هنري و باستاني تشكيل شده است و بر روي كاسه ها، پارچهاي آب و قمقمه هاي آن از جلوه هاي حيواني و تزيينات برجسته و قابل ملاحظه اي استفاده شده است. اشكال و رنگهاي متنوع اين آثار به آنها زيبايي خاصي بخشيده اند.

سالن ديگري درسمت راست وجود دارد كه به مصريهاي قديمي بازمي گردد. اين سالن از 39 قطعه هنري و معماري تشكيل شده است كه از عصر عثمانيان، مملوكيان، ايوبيان و امويان بر جا مانده اند.

اين قطعات مختلف شامل شمعدانهاي زيبا و تزيين شده همچنين كاسه، سبد و حتي پنجره هايي كه بر روي آنها قطعات تزييني به كار رفته اند هستند. اين قطعات را هنرهاي تزييني و اشكال هندسي و حيواني و گياهي بسيارزيادي پر كرده اند كه اين شلوغي بر روي هر قطعه، زيبايي آن را دو چندان كرده است.

قسمت فوقاني موزه به هنرهاي تزييني عصر ايرانيان اختصاص دارد كه تنوع اشكال درآن به طور بسيار زيبايي هنرنمايي مي كند و تصاوير و اشكالات معماري و هنري برروي ابريقها و كاسه هاي آن به شكل ستاره يا به اشكال مربع و هندسي منظم در آن به زيبايي مشهود اند.

پنجره هاي اين موزه از آثار برجسته و طرح عربها بر خوردار است و سقف و ديوارهاي آن مملو از آجرهاي رنگي است كه هنرهاي تزييني و تصاويري از انساني و حيوان و اشكال هندسي منسجم، هماهنگ و مرتبي بر روي آنها ديده مي شوند.

موزه" هنرهاي اسلامي" از چنان زيبايي برخوردار است كه هرساله مردم از اقصي نقاط جهان به كشور مصر مي آيند تا از اين هنرنماييهاي پيشينيان ديدن به عمل آورند.