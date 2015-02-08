به گزارش خبرنگارمهر، سعید دقیقی در خاتمه دیدار استقلال و پیکان که به شکست یک بر صفر تیم فوتبال پیکان منجر شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ما بازی بسیار خوبی را انجام داد. ما همه تلاش خود را انجام دادیم و ما لایق هر سه امتیاز بازی بودیم.

وی در مورد گل مردود شده تیم پیکان افزود: آدم باید وجدان داشته باشد، داور مسابقه به راحتی در این بازی از تمام خطاها به سود ما گذشت و حتی گل صحیح ما را خطا اعلام کرد. امیدوارم ایشان امشب راحت بخوابند.

مهاجم تیم فوتبال پیکان در پایان گفت: دیگر این بازی تمام شده و هر سه امتیاز ما به راحتی از بین رفته است اما امیدوارم در بازی‌های آینده این فرصت بوجود بیاید تا شکست‌های قبل را جبران کنیم.