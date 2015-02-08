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۱۹ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۵۳

تغییرات گسترده در دستگاه دیپلماسی سعودی

تغییرات گسترده در دستگاه دیپلماسی سعودی

منابع آگاه از تغییرات گسترده در دستگاه دیپلماسی سعودی که به زودی رخ خواهد داد پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، منابع موثق اعلام کردند: گام بعدی ملک سلمان بن عبدالعزیز ایجاد تغییرات گسترده در دستگاه دیپلماسی عربستان شامل تعیین سفیران جدید در پایتخت های عربی و بین المللی از جمله واشنگتن، لندن، قاهره، بیروت و پاریس است.

این منابع افزودند: عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن یکی از گزینه های جدید در تغییراتی است که با هدف پویا کردن دستگاه دیپلماسی سعودی انجام می شود.

شایان ذکر است که ملک سلمان از زمان مرگ ملک عبدالله دست به تغییرات گسترده ای در کابینه  و رده های بالای حکومتی زده است اما تاکنون تغییراتی در وزارت خارجه عربستان انجام نداده است.

کد مطلب 2491696

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