شركت های توليدی با پيمودن مسير دانش بنيان منشا تحول می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی یکشنبه شب در چهارمین جلسه شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت که به میزبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت در بندرعباس برگزار شد گفت: استان هرمزگان به عنوان قطب صنعتی، اقتصادی، شیلاتی، کشاورزی کشور که به علت نقش ممتاز و بی رقیب آن در اقتصاد کشور به عنوان پایتخت اقتصادی ایران لقب گرفته است تا کنون از وجود مرکز جامع و دائمی نمایشگاهی که بتوان محصولات و فرآورده های صنعتی، کشاورزی، شیلاتی و خدماتی را به معرض نمایش گذارد، بی بهره بوده است.

رئیس سازمان صنعـت، معدن و تجارت هرمزگان اظهارداشت: با توجه به قرار گیری شهر بندرعباس در ردیف شهرهای مهم اقتصادی کشور و همچنین مجاورت آن با كشورهاي حاشيه خليج فارس که بعنوان مرکز نمایشگاهی مهم تقریباً خاورمیانه و بخشي از آسیای میانه را تحت پوشش خدمات نمایشگاهی خود قرار داده است.

وی افزود: موقعیت مکانی شهر بندرعباس و قرار گیری آن در ابتدای مسیر معروف به کریدور شمال- جنوب و یکی از شاهراه های مهم ترانزیتی کشور، پتانسیل بزرگی را ایجاد کرده است که می تواند به عنوان یک مرکز نمایشگاهی مهم منطقه عمل کنند.

وی بیان داشت: احداث پردیس نمایشگاهی بندرعباس شامل سالن های نمایشگاهی، انبارها، سالن های همایش و کنفرانس، هتل و مرکز تجارت بین المللی به همراه تاسیسات جانبی پارکینگ و فضای سبز است.

رئیس سازمان صنعـت، معدن و تجارت هرمزگان اظهارداشت: نياز است كميته راهبری كه خلاء آن در استان احساس مي شود را تشكيل دهيم و با بارور كردن اين كميته مسائل و مشكلات را حل کنیم.

قاسمی افزود: با وجود پتانسيل ها و ظرفيتهای موجود ، استان هرمزگان دارد به سمت و سوي صنعتی شدن پيش مي رود و نگاه ما بايد به استان فراتر از نگاه امروز بوده و بايد هر شهرستان را به تفكيك قابليتها و ظرفيتها سنجيده و با تقويت نيروي انسانی توانمند به همراه آموزش های لازم تقويت، تعليم و پرورش دهيم.

وی همچنين گفت: براي تسهيل راههای تعامل و نوآوری و شكوفايی استان، شركتهايی كه تمايل دارند به شركت هاي دانش بنيان شدن تبديل شوند مراحل آن را در دستور كار قرار خواهيم داد.

رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت از امضاء تفاهم نامه ميان سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان با شركت دانش بنيان خبر داد و گفت: شركت های بزرگ توليدی، صادراتی و صنعتی نيز با پيمودن مسير دانش بنيان مي توانند تحول عظيمی در استان هرمزگان بوجود آورند.