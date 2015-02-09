به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه سومین دوره کانون مداحان و شاعران آئینی شامگاه یکشنبه به انتخاب اعضای هیئت رئیسه اختصاص داشت که پس از رأی گیری، استاد محمدعلی مجاهدی در سمت ریاست این کانون ابقا شد.
همچنین عباس حیدرزاده و علی اصغر مالکینژاد به ترتیب به عنوان نایب رئیس و دبیر این کانون انتخاب شدند.
حجتالاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در این مراسم جایگاه کانون مداحان و شاعران آئینی قم را سرآمد دیگر کانونهای کشور دانست و تاکید کرد که با توجه به حضور چهرههای برجسته و فاخر آئینی در این کانون، چشم همه مداحان و شاعران آئینی کشور به فعالیتهای کانون قم دوخته شده است.
اعضای کانون مداحان و شاعران آئینی قم در دوره دوم ۷ نفر بودند که پس از ساماندهی این تشکل مذهبی، تعداد اعضای آن به ۱۱ نفر افزوده شد و این افراد با برگزاری انتخابات مشخص شدند.
هم اکنون علاوه بر محمدعلی مجاهدی، عباس حیدرزاده و علی اصغر مالکی نژاد، غلامرضا فلاح اصل، حسن باقری کفاش، محمدحسین نعیمیفرد، مهدی سلحشور، محمدرضا عاصی، محمدعلی شیرخانی(ستایشگر)، داود میرزاپور و رقیه باقری طاقانکی عضو سومین دوره کانون مداحان و شاعران آئینی هستند.
این افراد به مدت چهار سال در کانون مداحان و شاعران آئینی استان قم فعالیت خواهند داشت.
بر اساس ارزیابیهای سازمان تبلیغات اسلامی، انتخابات کانون مداحان و شاعران آئینی قم یکی از پرشورترین انتخابات این کانون در کشور بود.
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