

الك بالدوين

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين فيلم بر اساس داستان كوتاه "مليسا بنك" جلو دوربين مي رود و "بالدوين" در اين اثر نقش محوري كاراكتر مرد را بازي مي كند. او در حقيقت نقش مردي را بازي مي كند كه از شهرت بسياري در عرصه چاپ كتاب برخوردارست و سرانجام موفق مي شود كه رضايت دختر مورد علاقه اش را براي ازدواج جلب كند.



"سارا ميشل گلار" در اين فيلم نقش مقابل "بالدوين" را بازي مي كند و در نقش ويراستار كتاب ظاهر مي شود. فيلمبرداري از ماه مي آغاز مي شود و فيلم بر اساس فيلمنامه "مارك كلين" كليد مي خورد. اين در حاليست كه "كلين" علاوه بر نگارش فيلمنامه، كارگرداني را نيز بر عهده دارد.



" راهنماي دختران به شكار و ماهيگيري " تحت نظارت استوديو " اد لات اينترتيمنت " كليد مي خورد.

