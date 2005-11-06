پروين سلاجقه " نمادهاي شعر سبك هندي " را مكتوب مي كند

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، دراين كتاب ، بحث نشانه ها و نماد و تاثيرآنها از نظر زيباشناختي در شكل گيري محورهاي شاعرانگي به صورت فرهنگ تحليلي درشعر سبك هندي مورد بررسي قرار مي گيرد .

در بخش اول كتاب به صورت تحليلي نظريه هايي مربوط به موتيف ، نماد و نشانه ها مورد بررسي قرار مي گيرد كه مباحث نظري است و بخش دوم كه شامل سيزده فصل است ، به انواع نشانه ها و نمادها درشعرسبك هندي مي پردازد كه اين محورها عام است يعني محورهايي كه مي تواند براي بقيه اشعار الگو باشند ، تعدادي ازاين محورها ، نمادهايي هستند كه مولف خود به آنها دست يافته و تعدادي هم نمادهايي هستند كه به طور كلي در آثار فرهنگي و ادبي كل جهان مطرح است .

به گزارش مهر ، اين كتاب يك فرهنگ تحليلي است وبه اشعار شاعراني مانند بيدل ، صائب و ...مي پردازد و نويسنده مدت دو سال براي نگارش و تدوين اين اثروقت صرف كرده است .

دكتر پروين سلاجقه ، همچنين مجموعه مقالات خود در خصوص مقاله هاي علمي و ادبي را همراه با مقدمه تحليلي در باب نقد در دست تدوين دارد كه عمدتا اين مقالات در زمينه نقد شعر و رمان مي باشد كه به زودي در قالب يك كتاب عرضهخواهد شد.

همين نويسنده و پژوهشگر ادبي كتابي با عنوان " از اين باغ شرقي " را كه در خصوص نظريه هاي نقد شعر كودك و نوجوان است را در 600 صفحه توسط نشر " كانون پرورش فكري " در مرحله صفحه آرايي دارد.

وي درگفت و گو با مهر ، با تاكيد براينكه آثارعلمي بايد با دقت بيشتري به چاپ برسند ، گفت : كتابهاي علمي حاصل تلاش گسترده است و عجله درچاپ اين آثار، زيانبار است و حتي به نظرمن مراحل چاپ ازنوشتن كتاب مهمتراست .



اين نويسنده كتابي در خصوص نقد اشعارشاملو با عنوان " اميرزاده كاشيها " را توسط نشر " مرواريد " زير چاپ دارد و اين كتاب شماره اول سري كتاب هاي نقد اين نويسنده است و سلاجقه در خصوص شماره دو اين مبحث در حال يادداشت برداري از اشعار " فروغ " مي باشد .

به گزارش مهر ، آخرين كتابي كه ازسلاجقه منتشر شده " صداي خط خوردن مشق " است كه به ساختارنوشتاري هوشنگ مرادي كرماني پرداخته است .