درساختار اصلي طرح جامع، ورزش بانوان در همه بخشها ادغام شده است // نظارت منوط به داشتن معاونت مستقل نيست

فاطمه ابولقاسمي رئيس فدراسيون آمادگي جسماني كشور درگفتگو با خبرنگار "مهر " در خصوص پيشنهاد طرح ادغام كامل ورزش بانوان با معاونت هاي سازمان تربيت بدني گفت: من به طور كلي با اجراي اين طرح موافقم . متاسفانه اين معاونت درطي حضورش نتوانسته تمامي توان خود را به كارگيرد.



وي افزود: درحال حاضرتمامي بخشهاي ورزش حرفه اي و قهرماني و فدراسيونها زيرنظريك مولفه مشخص درسازمان هستند.



ابولقاسمي ادامه داد: هم اكنون عمده ترين كارهاي ورزش سازمان در 4 گروه خلاصه مي شود كه معاونت ورزش بانوان دركنار اين بخشها كاري موازي را انجام مي دهد و چه بسا در بسياري از موارد به دليل وجود مشكلات نتواند كاري را به ثمررساند و مشكلي را حل كند.



وي با بيان اينكه معاونت هاي ديگرسازمان درابتدا به ورزش بانوان بها نمي دادند، گفت: هم اكنون با اجراي طرح ادغام انجمنها درفدراسيون ها حركتي نو درساختار ورزش كشور رخ داده است و به مرور هم مشكلات اين بخشها كم رنگ ترخواهد شد.



وي با اعتقاد به اينكه بايد به سمتي برويم كه هرمديري در ورزش، بخش بانوان را مثل مردان نگاه كند، ادامه داد كه حذف اين معاونت يا ادغام آن منجر به حذف بخشهاي نظارتي در سازمان نمي شود بلكه بايد اين بخش را تقويت كنيم تا به مرور زمان مشكلات دربخشهاي مختلف حل و فصل گردد.



مشاورورزش بانوان كشوربا اشاره به اينكه دراصل طرح جامع كشور،معاونت مستقل ورزش زنان ديده نشده است، بيان كرد: در دو سه هزار صفحه طرح جامع كشور فقط چند صفحه اي به عنوان تاكيد بر ورزش بانوان گنجانده است و درتمامي بخشها وطرحها ورزش زنان و مردان به يك اندازه برنامه ريزي شده و اگراين نبود بايد حداقل صدها صفحه به شكل اختصاصي سياستهايي را براي بانوان در نظر مي گرفت كه اين چنين طرحي وجود ندارد.



ابولقاسمي كه يكي ازصاحب نظران دربخش بانوان كشوراست بزرگترين مشكل ورزش بانوان كشور را درحال حاضر مشخص نبودن بودجه وشرايط آنها در فدراسيونها دانست و گفت: بايد براي حل مشكل زنان مسائل بودجه فدراسيون ها حل گردد درحال حاضر فدراسيون ها با دريافت بودجه ناچيزي به عنوان افزايش بودجه براي بانوان كار مي كنند اين درحالي است كه بودجه خودشان برايشان كافي نيست چه برسد به ورزش زناني كه در ابتداي راه قرار دارد.



رئيس فدراسيون آمادگي جسماني كشوربا بيان اينكه صرف اين هزينه هاي ناچيز و نگاه غلط ورزش زنان را به سمت جهاني شدن نمي برد گفت: بايد براي جبران گذشته و بهبود شرايط حاضر وضعيت ويژه اي براي بانوان درنظربگيريم و به توانمندي انان اعتقاد داشته و درمجموع مسائل شخصي در تصميم گيريها را كناربگذاريم.



وي با مثال اينكه مگردرآموزش و پرورش و وزرات علوم بخش زنان و مردان دو معاونت جدا است كه در ورزش بانوان هم اينطورباشد بيان كرد: مگراين دو بخش كار خود را به درستي انجام نمي دهند يا مشكلي درآن وجود دارد؟ مشكل اصلي اين مسائل ضعيف بودن سيستم نظارتي بربخشهاي بانوان است كه بايد اين موضوع با تغيير ديدگاههاي مسئولين ونگاه ويژه رئيس سازمان تربيت بدني بهبود يافته وشكل جديدي به خود بگيرد.

وي درمجموع وجود مركزتوسعه ورزش زنان را راهگشاي مشكلات موجود درورزش زنان دركشورندانست و گفت: ما27 سال است كه معاونت ورزش بانوان را به شكل هاي مختلف تجربه كرده ايم ولي چقدرتوانسته ايم به هدفمان برسيم؟ چند نفر از ورزشكاران كشور زن هستند؟ چند درصد از قهرمانان مسابقات برون مرزي را زنان تشكيل مي دهند؟ شايد با بررسي شرايط موجود راحت تر به اين نتيجه برسيم كه ادغام صورت گرفته در ورزش بانوان با فدراسيون ها باعث تسريع رشد ورزش قهرماني در بانوان و حضور قدرتمند تر اين بخش در برنامه هاي برون مرزي شده و جهش قابل ملاحظه اي را داشته است.



ابولقاسمي در پايان بازهم بزرگترين مشكل ورزش بانوان در اين طرح مشخص نبودن بودجه بانوان در فدراسيون ،ناچيز بودن آن ، نبود يك سيستم نظارتي قوي و عدم حضور مشاوران قوي دركنار معاونين سازمان دانست.