وزير پيشنهادي رفاه معيارهاي لازم تصدي اين پست را ندارد / جامعه پزشكي به اين انتخاب معترض خواهد بود

دكتر نورالدين پيرموذن در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از يك سو با كميسيون تخصصي بهداشت و درمان مجلس در خصوص وزير پيشنهادي رفاه هيچ گونه مشورتي نشده است ، از سوي ديگر وزير پيشنهادي با داشتن مدرك تحصيلي مديريت صنعتي با وزارتخانه انتخابي سازگاري ندارد.

وي اظهار داشت: وزارت رفاه به عنوان زيربناي تامين امنيت سلامت تعريف شده است ، بنابراين اعضاي كميسيون بهداشت انتظار داشتند كه رييس جمهور، وزيري سلامت نگر انتخاب كند اما اين گونه نبوده چون با وجود 85 هزار پزشك در كشور حتي به يك نفر از آنها هم اعتماد نشده است ، بنابراين به طور حتم جامعه پزشكي در آينده در اين مورد معترض خواهد بود.

پيرموذن با بيان اينكه به نظر مي رسد كه توانايي انتخاب وزير رفاه وجود ندارد، گفت: اعضاي كميسيون بهداشت و درمان از رييس جمهور انتظار داشتند كه وزير پيشنهادي رفاه حداقل در سوابق اجرايي خود تجربه فعاليت در زمينه اقتصاد مسائل بهداشتي و درماني كشور، بيمه درماني و اقتصاد بيمه در سازمانهاي زير مجموعه اين وزارتخانه را داشته باشد . بنابراين داستاني كه در زمان انتخاب كابينه رييس جمهور اتفاق افتاد بار ديگر درباره اين 4 وزير اتفاق خواهد افتاد.

وي با بيان اينكه رييس جمهور تاكيد داشتند كه بايد در اين مورد بهترين ها انتخاب شوند اما با نگاه علمي نمايندگان حداقل اين افراد بهترين نيستند، گفت: بايد منتظر دفاع رييس جمهور در روز چهارشنبه ماند تا مشخص شود چه دفاعي در مورد فردي كه داراي ليسانس مديريت صنعتي است، خواهد شد.