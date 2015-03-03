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۱۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۵

برای حضور در اردوی آماده سازی کویت؛

اسامی بازیکنان تیم فوتبال امید اعلام شد

اسامی بازیکنان تیم فوتبال امید اعلام شد

کادر فنی تیم فوتبال امید اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم برای حضور در کویت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی دعوت شدگان به اردوی 5 روزه تیم ملی فوتبال المپیک 23 سال به شرح زیر است:

اصفهان: حجت حق وردی (ذوب آهن)، احسان پهلوان (ذوب آهن)، صائب محبی (ذوب آهن)، علی کریمی (سپاهان)، حسین فاضلی (سپاهان)، محمدحسین مرادمند (سپاهان)

خراسان رضوی: محمدعلی فرامرزی (پدیده مشهد)

قم: روزبه چشمی (صبا)

هرمزگان: ایمان سلیمی (آلومینیوم)

تهران: امیرارسلان مطهری (نفت)، آرش رضاوند (نفت)، علی محسن زاده (نفت)، وحید حیدریه (پیکان)، احمد نوراللهی (پرسپولیس)، میلاد کمندانی (پرسپولیس)، میلاد محمدی کشمرزی (راه آهن)، بهنام برزای (استقلال)، امیر عابدزاده (راه آهن)، سیدمجید حسینی (استقلال)، بهمن سالاری (سایپا)، مهدی ترابی (سایپا)، محمدرضا اخباری شاد (سایپا)

آذربایجان شرقی: شاهین ثاقبی (تراکتورسازی)، علیرضا نقی زاده (گسترش فولاد)، یوسف سیدی (گسترش فولاد)

خوزستان: گودرز داودی (نفت مسجد سلیمان)، یوسف وکیا (فولاد)، بهمن جهان تیغ (فولاد)

گیلان: محمدحسین کنعانی زادگان (ملوان)

سردار آزمون، علیرضا جهانبخش 

کلیه دعوت شدگان باید روز یکشنبه 17 اسفند 93 رأس ساعت 14:00 درهتل المپیک حضور داشته باشند.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال المپیک زیر  23 سال در حال آماده سازی برای رقابتهای مقدماتی المپیک ریو 2016 به میزبانی ایران است.

کد مطلب 2492115

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