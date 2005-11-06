هدف كوچك ما قهرماني در آسياست

صادق دروگر رئيس كميته فوتسال كشور درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: درتيم ملي نسبت به سالهاي گذشته تغييرات زيادي درتركيب كادرفني و تيمي صورت گرفته وهدف ازاين جوانگرايي گسترده، آماده كردن تيمي قدرتمند براي سالهاي آينده است.

وي با ابراز رضايت از كادرفني تيم ملي افزود: با آمدن مربي برزيلي، پيشرفت زيادي داشته ايم وبه سرعت وقدرت تيم افزوده شده و تيم هماهنگ تر و منسجم تر ازقبل گرديده است.

درودگر درادامه افزود: با توجه به فاكتورجواني، اين تيم مي تواند تا سال 2008 همچنان در آسيا بعنوان مدعي اول باشد، اما نگاه ما فقط به مسابقات آسيايي نيست، بلكه صعود تيم درمسابقات جهاني جزو اهداف اصلي ما بشمار مي آيد.

رئيس كميته فوتسال كشوردر ادامه تصريح كرد: اگرچه كشورهاي آسيايي سرمايه گذاري زيادي بر روي فوتسال انجام داده اند، اما هنوز بين فوتسال ما وكشورهاي آسيايي فاصله اي وجود دارد و با وجود اينكه درمسابقات آسيايي قبلي به علت عدم هماهنگي كامل تيم به ژاپن باختيم، ولي هنوزسطح فوتسال ما فراتر ازآسياست وتيم ملي اين امر را درمسابقات آسيايي آينده به اثبات خواهد رساند و دوباره قدرتش را به حريفان ديكته خواهد كرد.

وي ضمن تمجيد ازتيم فوتسال علم و ادب، اين تيم را شايسته صعود به ليگ برترخواند و افزود: بازي بسيارخوبي را ازتيم علم و ادب شاهد بوديم و اين بازي محك بسيارخوبي براي تيم ملي قبل از اعزام به مسابقات درودگر درخاتمه افزود: هرسال قبل از اعزام تيم ملي درمسابقات بين المللي، براي زيارت مرقد طهر امام رضا (ع) به مشهد سفرمي كنيم تا بازيكنان وكادرتيم با روحيه اي مضاعف كشور را ترك كنند و اين امرهرساله تداوم خواهد داشت.

شايان ذكر است: تيم ملي فوتسال كشورمان سه شنبه 17 آبان ماه جهت شركت درمسابقات تايگركاپ به كشورتايلند سفرخواهد كرد.