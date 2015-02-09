تیم فوتبال الوند همدان درآخرین دیدار لیگ دسته دوم به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الوند همدان فصل گذشته عملکرد بسیار ضعیفی در لیگ دسته اول فوتبال به نمایش گذاشت که حاصل این عملکرد سقوط تیم محبوب و مردمی الوند به لیگ دسته دوم فوتبال بود که در نتیجه آن تیم الوند اسیر حاشیه هایی شد که در آخر گریبانگیر خود آنها را هم گرفت.

الوندی که به امید و آرزوی جوانان این شهر تبدیل شده و موفق شده بود در مدت چند سال به مانند تیم بزرگ و صاحب نام پاس هواداران و مردم همدان را به ورزشگاه بکشاند دوباره راهی لیگ دسته دوم شد تا تمام امیدهای جوانان و فوتبالیست های بومی این شهر رنگ ببازد.

اما در لیگ دسته دوم نیز اوضاع این تیم مدام در وضعیت قرمز قرار داشت و هر از چندگاهی با تزریق پول و مسکن های چند روزه وضعیت این تیم سبز می شد بطوریکه امروز آخرین دیدار الوند در لیگ دسته دوم در سمنان برگزار خواهد شد و عدم نتیجه در این بازی سقوط تیم محبوب همدانی ها به لیگ دسته سوم را در پی خواهد شد.

سقوط به لیگ دسته دوم و حالا شاید سقوطی دیگر به لیگ دسته سوم کشور و جواب های بی پاسخ مردم همدان و هواداران تیم محبوب الوند چراکه هنوز درد سقوط سال گذشته این تیم تازه است و حالا باید منتظر داغ سقوط این تیم به لیگ دسته سوم باشیم اما نمی گوییم که گونه های این هواداران همچنان از سقوط پاس از لیگ برتر به لیگ دسته اول خیس است.

واقعا چه بر سر فوتبال این شهر آمده است که باید اینگونه منتظر سقوطی دیگر بمانیم!؟

امروز دو تیم الوند همدان و هف سمنان و جدال دو تیم که کاندیدای سقوط به دسته پایین تر هستند در سمنان برگزار می شود اما تیم فوتبال هف سمنان شرایط بهتری نسبت به الوندی ها دارد و با ۱۷ امتیاز در رده پنجم جدول گروه چهارم قرار گرفته و شرایط میزبانی این تیم در این بازی نیز به طور قطع به سود این تیم سمنانی خواهد بود.

اما الوندی ها با دو امتیاز کمتر نسبت به هف سمنان با ۱۴ امتیاز در رتبه هفتم جدول ۹ تیمی گروه چهارم قرار گرفتند و کسب امتیاز برای الوندی ها در خانه حریف بسیار دشوار خواهد بود.

این بازی امروز دوشنبه در ورزشگاه تختی سمنان برگزار خواهد شد.

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