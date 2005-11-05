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۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۱۰

مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران خبرداد :

احداث 4 ايستگاه جديد خدمات شهري// جمع آوري زباله در تهران مكانيزه مي شود

مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران از اتمام 90 درصد از عمليات احداث 4 ايستگاه جديد خدمات شهري در مناطق 15،18،6 و 1 خبرداد و گفت : ايستگاههاي جديد مطابق با آخرين استانداردهاي روز جهان و با رعايت فاصله استاندارد از محل سكونت شهروندان احداث شده اند .

به گزارش گروه اجتماعي مهر ، مهندس سليمي با بيان اين مطلب از مكانيزه شدن جمع آوري زباله هاي شهري و خانگي تهران در آينده نزديك خبرداد و گفت : در اين شيوه با استفاده از ماشين آلات و تجهيزات كاملا مكانيزه و پيشرفته اي كه به همين منظور خريداري شده است ، زباله هايي كه هر روز توسط شهروندان در داخل مخازن مخصوص زباله ريخته مي شوند ، از طريق اين ماشينها تخليه شده و از همانجا به جاي حمل به سمت ايستگاه مياني ، مستقيما به مركز دفن يا كمپوست منتقل مي شوند .

وي صرفه جويي در وقت و هزينه را مهمترين تاثير اجراي اين روش دانست و تاكيد كرد : اين كار علاوه بر كمك به رعايت بيشتر و بهتر نظافت در سطح شهر ، شيوه جمع آوري زباله را نيز از شكل سنتي خارج و از مبدا به مقصد يكسره مي كند .

مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران تاكيد كرد : با الگوبرداري از ايستگاههاي مدرن خدمات شهري كشورهاي پيشرفته در عمليات احداث ايستگاههاي جديد شهر تهران، عملكرد تمام ايستگاهها مورد بازنگري و اصلاح قرار خواهد گرفت و تلاش مي شود كه استانداردهاي زيست محيطي و بهداشتي در آنها به طور كامل رعايت شود.

کد مطلب 249225

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