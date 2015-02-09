جدول قیمت سکه و ارز در روز دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار ۹۹۶ هزارتومان، طرح قدیم ۹۹۲ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۰ هزارتومان، ربع سکه ۲۶۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۷۲ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی حدود ۱۰۱ هزار و ۴۷۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۲۹ تومان، هر یورو را ۳۹۲۷ تومان، هر پوند را ۵۲۳۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)