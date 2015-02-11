به گزارش خبرگزاری مهر، ستار محمودی معضل کمبود آب را یکی از مشکلات اساسی تمام کشورهای جهان دانست و گفت: البته مشکل در برخی از کشورها از جمله ایران حادتر است. قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اهمیت و جایگاه روزافزون آب در جهان بیان داشت: برنامه های ششم و هفتم توسعه کشور باید بر محور آب قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه سازمان ملل متحد دهه 2005 تا 2015 را به عنوان دهه بین المللی آب با شعار «آب برای زندگی» نامگذاری کرده است تصریح کرد: این اقدام به معنای ارزش بیش از اندازه آب در سراسر جهان است.

محمودی با اشاره به گزارش بین المللی امنیت آب برای زندگی بهتر در سال 2013 افزود: طبق این گزارش، 40 درصد جمعیت جهان تا سال 2050 با تنش جدی آب مواجه است. وی افزود: این بدان معنی است که به غیر از مخاطرات زیست محیطی وحشتناک، حداقل دو میلیارد نفر از جمعیت جهان با کمبود آب روبرو خواهند شد.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه جغرافیای ایران از کمبود آب رنج می برد اظهارداشت: متاسفانه شوری آب در کشورمان در حال افزایش و دشت ها نیز در حال خروج از حالت تعادل است.

وی همچنین آب و انرژی را دو عنصر وابسته به یکدیگر دانست و با انتقاد از مصرف بیش از استاندارد آب در حوزه کشت محصولات کشاورزی افزود: اصلاح مصرف آب در حوزه صنایع و کشاورزی به طور حتم یکی از ضروریات کشور است.

محمودی ایجاد عزم ملی برای توسعه حکمرانی آب موثر، مدیریت بر مبنای ساختار حوزه های آبریز، بازتعریف تخصیص آب و استفاده از آب های غیرمتعارف را از جمله راهکارهای مبارزه با کمبود آب برشمرد.

قائم مقام وزیر نیرو همچنین اصلاح نظام قیمت گذاری آب به منظور صرفه جویی هرچه بیشتر و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه آب را از دیگر راهکارهای مقابله با کم آبی در کشور عنوان کرد.