برخورداری ۵۵۰ روستای همدان از خدمات اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرنگارمهر، قاسم نظری پویا ظهر دوشنبه در آیین افتتاح مرکز(ای دی اس ال) بعثت همدان با بیان اینکه در دهه فجرامسال در راستای توسعه زیرساخت‌های تلفن ثابت، همراه و اینترنت پرسرعت ۱۰۲ پروژه مخابراتی با اعتبار بیش از ۲۸ میلیارد تومان در استان همدان به بهره‌ برداری رسیده است، افزود: از این تعداد ۲۶ پروژه با اعتبار بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مربوط به شهرستان همدان است .

وی با تاکید بر اینکه مخابرات استان همدان از زیر ساخت های مطلوبی برخوردار است و با بیان اینکه ۵۸۰ هزار مشترک در استان از خدمات تلفن ثابت استفاده می کنند، اظهارداشت: از این تعداد ۲۵۳ هزار مشترک مربوط به شهرستان همدان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان را ۳۲ و هشت دهم درصد عنوان کرد و گفت: این میزان در شهرستان همدان ۳۷ و هشت دهم درصد است که از میانگین استانی بالاتر است .

نظری پویا از آمادگی واگذاری ۱۴۲ هزار شماره تلفن ثابت در استان همدان در مدت زمان یک روزه به متقاضیان خبر داد و افزود: از این تعداد ۵۰ هزار شماره تلفن ثابت مربوط به شهرستان‌ همدان است .

وی با اشاره به اینکه در بخش تلفن همراه با استقبال خوب مردم مواجه هستیم و در همین راستا یک میلیون و ۲۰۰ هزار شماره تلفن همراه اعتباری و دائمی در استان همدان فعال است، اظهارداشت: ۹۸ درصد جمعیت استان همدان زیر پوشش تلفن همراه قرار دارند.

وی تاکیدکرد: با وجود اینکه درآمد شرکت مخابرات از طریق هم کدسازی تلفن ثابت کاهش داشته اما از توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در استان غافل نشده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان همچنین از واگذاری ۶۶ هزار مگابایت اینترنت پرسرعت در استان همدان خبر داد و یادآورشد: از این تعداد ۳۵ هزار مورد معادل ۵۳ درصد مربوط به شهرستان همدان است .