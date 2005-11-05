گزارش مالي دولت در نيمه اول امسال

الف- دريافتها: 339 هزار و 495 ميليارد ريال با 126 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
درآمدهاي عمومي: 169 هزار و 334 ميليارد ريال با 118 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
ماليات: 53 هزار و 690 ميليارد ريال با 5/8 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
ماليات بر حقوق ورودي كالا (بدون خودرو) : 13 هزار و 320 ميليارد ريال با 18 درصد تحقق نسبت به شش ماهه بودجه 84
ماليات بر حقوق ورودي خودرو:538 ميليارد ريال با 18 درصد تحقق نسبت به شش ماهه بودجه 84
شفاف سازي قيمت انرژي (جمعي و خرجي): 104هزار و 526 ميليارد ريال با 164درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
واگذاري داراييهاي سرمايه اي : 129 هزار و 175 ميليارد ريال با 188 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
صادرات نفت خام: 128 هزار و 747 ميليارد ريال با 191 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84
واگذاري دارائيهاي مالي: 40 هزار و 986 ميليارد ريال با 72 درصد تحقق نسبت به شش ماهه قانون بودجه سال 84
استفاده از ذخيره ارزي: 37 هزار و 931 ميليارد ريال با 107 درصد تحقق نسبت به شش ماهه اول مصوب قانون بودجه 84
فروش سهام: يك هزار و 109 ميليارد ريال با 45 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب84
ساير اقلام:105 ميليارد ريال با 60 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
ب - پرداختها: 289 هزار و 780 ميليارد ريال با 108 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
اعتبارات هزينه (جاري) : 145 هزار ميليارد ريال با 3/114درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84
ملي و رديفها: 109 هزار و 951 ميليارد ريال با 113 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84
استاني : 36 هزار و 49 ميليارد ريال با 119 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
تملك دارائيهاي سرمايهاي (عمراني): 34 هزار و 240 ميليارد ريال با 60 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
ملي و رديفها( شامل طرح هاي اوراق مشاركت): 15 هزار و 73 ميليارد ريال با 52 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
طرحهاي ملي بند چ تبصره 2: 10 هزار و 902 ميليارد ريال با 67 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84
استاني: 8 هزار و 265 ميليارد ريال با 74 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
تملك دارائيهاي مالي : 541 ميليارد ريال با 3 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84
به گزارش مهر، يارانه حامل هاي انرژي مربوط به بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز طبيعي تصفيه شده، گاز مايع در پنج ماهه اول سال 84 است كه تاكنون به خزانه داري كشور اعلام شده است.
همچنين در اجراي قانون اصلاح ماده 60 برنامه سوم مصوب 17 ارديبهشت مجمع تشخيص مصلحت نظام تا پايان شهريور ماه سال جاري مبلغ 8 هزار و 376 ميليارد ريال از بانك مركزي وصول و خارج از بودجه مصوب 84 به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت شده است.
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