گزارش مالي دولت در نيمه اول امسال

خلاصه عملكرد درآمدهاي عمومي و وجوه حاصل از واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و مالي و اعتبارات هزينه اي(جاري) و تملك دارائيهاي سرمايه اي(عمراني) و مالي در نيمه اول سال جاري بدين ترتيب است:

به گزارش خبرگزاري"مهر"،

الف- دريافتها: 339 هزار و 495 ميليارد ريال با 126 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

درآمدهاي عمومي: 169 هزار و 334 ميليارد ريال با 118 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

ماليات: 53 هزار و 690 ميليارد ريال با 5/8 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

ماليات بر حقوق ورودي كالا (بدون خودرو) : 13 هزار و 320 ميليارد ريال با 18 درصد تحقق نسبت به شش ماهه بودجه 84

ماليات بر حقوق ورودي خودرو:538 ميليارد ريال با 18 درصد تحقق نسبت به شش ماهه بودجه 84

شفاف‌ سازي قيمت انرژي (جمعي و خرجي): 104هزار و 526 ميليارد ريال با 164درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

واگذاري داراييهاي سرمايه‌ اي : 129 هزار و 175 ميليارد ريال با 188 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

صادرات نفت خام: 128 هزار و 747 ميليارد ريال با 191 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84



واگذاري دارائيهاي مالي: 40 هزار و 986 ميليارد ريال با 72 درصد تحقق نسبت به شش ماهه قانون بودجه سال 84

استفاده از ذخيره ارزي: 37 هزار و 931 ميليارد ريال با 107 درصد تحقق نسبت به شش ماهه اول مصوب قانون بودجه 84

فروش سهام: يك هزار و 109 ميليارد ريال با 45 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب84

ساير اقلام:105 ميليارد ريال با 60 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

ب - پرداخت‌ها: 289 هزار و 780 ميليارد ريال با 108 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

اعتبارات هزينه‌ (جاري) : 145 هزار ميليارد ريال با 3/114درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84

ملي و رديف‌ها: 109 هزار و 951 ميليارد ريال با 113 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84

استاني : 36 هزار و 49 ميليارد ريال با 119 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84



تملك دارائيهاي سرمايه‌اي (عمراني): 34 هزار و 240 ميليارد ريال با 60 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

ملي و رديف‌ها( شامل طرح هاي اوراق مشاركت): 15 هزار و 73 ميليارد ريال با 52 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

طرحهاي ملي بند چ تبصره 2: 10 هزار و 902 ميليارد ريال با 67 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه84

استاني: 8 هزار و 265 ميليارد ريال با 74 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

تملك دارائيهاي مالي : 541 ميليارد ريال با 3 درصد تحقق نسبت به شش ماهه مصوب قانون بودجه 84

به گزارش مهر، يارانه حامل هاي انرژي مربوط به بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز طبيعي تصفيه شده، گاز مايع در پنج ماهه اول سال 84 است كه تاكنون به خزانه داري كشور اعلام شده است.