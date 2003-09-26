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۴ مهر ۱۳۸۲، ۹:۵۹

دفاع مقدس در كلام امام خميني (ره) - 9

وظايف رسانه هاي گروهي در دوران جنگ

وظايف رسانه هاي گروهي در دوران جنگ

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : تقدس دفاع مقدس مديون هدايت آن پير و مرادي است كه در تمام حيات خويش جز به رضايت خداوند نينديشيد. كلام نوراني او ديروز ، امروز و فردا راهنماي جويندگان حقيقت بوده ، هست و خواهد بود .

روزنامه ها در وضع فعلي موظفند از نشر مقالات و اخباري كه قواي مسلح را تضعيف مي نمايد جداً خودداري نمايند كه امروز تضعيف اين قوا عقلاً و شرعاً حرام و كمك به ضد انقلاب است.


پيام امام به ملت ايران-صحيفه نور13-94


راديو و تلويزيون موظفند اخباري را نقل كنند كه صد در صد صحت آن ثابت مي باشد و براي عدم اضطراب و تشويق اذهان، اخبار را از غير منابع موثق نقل ننمايند.


پيام امام به ملت ايران-صحيفه نور13-94


آنچه كه در خبرگزاريها مهم است كيفيت آن است، زيرا هر كدام كه براستي و راستگويي نزديكتر باشد، شوق انسان را به گوش دادن بيشتر مي كند. در جمهوري اسلامي بايد صادقانه تمامي اخبار و خصوصاً مسائل مربوط به جنگ و نحوه برخورد دولتهاي بزرگ با ملت ايران براي مردم بازگو شود… .
من اميدوارم خبرگزاري جمهوري اسلامي به واسطه خصوصيتي كه در آن هست رشد نموده و همه ما و شما در كارها خداوند را ناظر خود ببينيم و به اندازه مسئوليت تبليغ نموده و تلاشهاي دشمنان را خنثي سازيم.


بيانات امام در ديدار با سردبيران، مديران، معاونان مسئولان خبرگزاري جمهوري اسلام-صحيفه نور17-39


ما بايد آنچه كه در ايران مي گذرد منعكس و منتشر كنيم تا اولاً جنايات معلوم شود و ثانياً كساني كه اين جنايات را مرتكب شده اند و از آن مهمتر كساني كه به اين افراد قدرت داده اند و آنها را تقويت كرده اند تا ما را بكوبند و به آنها ابزار جنگي مثل تانك و طياره و موشك داده اند و الآن هم مي دهند، بايد به دنيا معرفي نمود و اعلام كرد و فهماند كه اگر بخواهيد به صدام بيش از اين كمك كنيد، دستتان را از نفت كوتاه مي كنيم و اگر به صدام كمكهايي كنيد كه منابع اقتصادي ما را بزند، رنگ نفت را نخواهيد ديد.


بيانات امام در ديدار با مسئولان ستاد تبليغات جنگ و …-صحيفه نور18-112

 

کد مطلب 24926

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