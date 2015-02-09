۱۱ هزار عمل جراحی در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین بهاروند عصر دوشنبه در نشست دستگاههای عضو شورای هماهنگی رفاه اجتماعی لرستان با خبرنگاران اظهار داشت: طی ۹ ماهه امسال بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ عمل جراحی در بیمارستانها و مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در مدت زمان یاد شده بیش از یک میلیون و ۲۸۸ هزار نفر در مراکز ملکی شامل بیمارستانها و درمانگاههای تامین اجتماعی لرستان ویزیت شده اند عنوان کرد: از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از سوی پزشکان عمومی، ۱۴۴ هزار نفر از سوی پزشکان متخصص و ۴۵ هزار نفر نیز توسط دندانپزشکان تامین اجتماعی لرستان ویزیت شده اند.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان بیان داشت: میزان ویزیت بیماران و مراجعه کننده به بیمارستانها و مراکز درمانی تامین اجتماعی لرستان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته است.

بهاروند با بیان اینکه در مدت زمان یاد شده بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ مورد عمل جراحی در بیمارستانهای تامین اجتماعی لرستان انجام شده است افزود: همچنین در این مدت بیش از ۲۲ هزار نفر نیز در بیمارستانها و مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بستری شده اند.

وی همچنین از مراجعه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به مراکز پاراکلینیکی تامین اجتماعی لرستان شامل آزمایشگاهها، رادیولوژی و داروخانه ها در ۹ ماه امسال خبر داد.