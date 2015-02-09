دانشگاهیان برای توسعه ملی مدل ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی امانپور، عصر دوشنبه در همایش بزرگ دانشگاهیان استان یزد اظهار داشت: سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در حال تمام شدن است و انتظار است که دانشگاهیان مدل مدیریت جهادی را تبیین کنند، اینکه چگونه بتوانیم فضایی برای زندگی شایسته این مردمی که ما مدیون آنها هستیم فراهم کنیم باید در قالب یک مدل توسط دانشگاهیان ارائه شود.

امانپور افزود: اگر قرار است برای کشور بیاندیشیم و برای توسعه ملی مدل ارائه کنیم، باید مدل مدیریت دانش را طراحی کنیم تا با استفاده از این ابزار، مدل مناسب را ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بر سه رکن تاریخ و فرهنگ، مردم و رهبری بنا نهاده شده است، عنوان کرد: در مدل توسعه باید به ارکان انقلاب اسلامی توجه ویژه شود.

مشاور وزیر نفت با بیان اینکه اولین رکن انقلاب، باورها و عقاید ما هستند، تصریح کرد: عقاید ما از فرهنگ و تاریخ ما نشات می‌ گیرد و رکن دوم نیز مردم هستند که سرمایه بزرگی به حساب می‌آیند زیرا این مردم با شهادت طلبی خود، انقلاب را به پیروزی رساندند و در طول سال ‌های پس از انقلاب، وظیفه خود را به درستی دنبال کردند.

وی رکن سوم را نیز رهبری نظام اسلامی دانست و بیان کرد: کسی که متکی به ارزش‌ ها، باورها و اعتقادها است، اگر این سه رکن را مدنظر قرار دهد، زمینه سعادت خود و پیشرفت کشور را فراهم کرده‌ است.

امانپور همچنین با بیان اینکه سرمایه اصلی کشور ما نفت و موقعیت جغرافیایی و ... نیست، تصریح کرد: سرمایه اصلی کشور ما منابع انسانی هستند که باید در مدل توسعه ملی به این بخش توجه ویژه ای صورت گیرد و جایگاه و نقش نیروی انسانی مشخص باشد و با آموزش بتوانیم نیروی انسانی را به بهره وری برسانیم.

مشاور وزیر نفت تاکید کرد: باید آموزش و پژوهش خودمان را به گونه ‌ای که در جامعه مشتری داشته باشد تغییر دهیم، این تغییر هم در بخش عملی و هم در بخش نظری به صورت کامل قابلیت اجرا دارد.

امانپور افزود: برای اینکه بتوانیم این تغییر را ایجاد کنیم، دانشگاهیان بنیادی تاسیس کنند که سهامداران آن، همان دانشگاهیان باشند و نام آن را بنیاد مدیریت دانش امام خمینی (ره) بگذارند.

وی عنوان کرد: ماهیت این بنیاد باید یک شرکت دانش بنیان باشد که بتواند کار شرکتی انجام دهد، سهامداران آن هم دست اندرکاران مدیریت دانش باشند، همچنین مدیریت این بنیاد به افراد کارآمد و حرفه ‌ای سپرده شود.