ساخت صندلی ویژه دندانپزشکان و جراحان توسط یک مخترع ایرانی

محمدرضا رجبی - مخترع " صندلی جراح و دندانپزشک" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این صندلی مربوط به دندانپزشکان و جراحان است چراکه آنها زمان زیادی را ایستاده هستند، از این رو نیاز به یک صندلی با قابلیت های تنظیم ارتفاع و چرخش دارند تا با تسلط بیشتری به جراحی و اعمال پزشکی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه این صندلی برای جلوگیری از عوارض ایستادن مانند واریس، کمردرد، گرفتگی های گردن است، افزود: استفاده از این صندلی می تواند از انحنای کمر و خستگی های بیش از حد دندانپزشکان و جراحان جلوگیری کند.

رجبی اظهار داشت: البته این صندلی نه تنها برای دندانپزشکان بلکه برای صنوف دیگر از جمله آرایشگری نیز قابل استفاده است.

وی با اشاره به اینکه این صندلی مخصوص با استفاده از پایه های گردشی و با طرحی خاص ویژه نشیمن، تکیه گاه، زیربغل و ناحیه سینه پزشک ساخته شده است، افزود: جایگاه بازو و پا و ارتفاع در این صندلی قابل تنظیم هستند و مانع از خستگی و عدم تسلط پزشک می شود. همچنین این نوع صندلی قابلیت چرخش دارد.