اسامی فیلم های جشنواره فیلم های علمی اهواز اعلام شد

خسرو نشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهر اهواز از سوم اسفند میزبان نخستین جشنواره ی بین‌المللی فیلم‌های علمی می‌شود که شامل دو بخش سینما و عکاسی است.

وی افزود: فیلمهای این جشنواره در تالارهای مختلف دانشگاه شهید چمران و سالنهای سینمای شهرهای اهواز و آبادان به نمایش گذاشته می شود. بخش عکس این جشنواره هم دربرگیرنده هفت گرایش مختلف است که یکی از آنها بخش ویژه هنری است. در این بخش عکس‌هایی از ناصر تقوایی، عباس کیارستمی، ابراهیم حقیقی و رضا کیانیان به نمایش گذاشته خواهد شد.

مدیر نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز فیلم های شرکت کننده در این جشنواره در چنین عنوان کرد: سفر بی پایان(سعید تارازی)، شش قرن و شش سال(مجتبی میر طهماسب)، دوست خون سرد(هادی معصوم)، مادرم بلوط(محمود رحمانی)، حیات در رگ های سرد(فتح ا... امیری)، با خاک چه کرده ایم؟ (فرشاد احمدی دستگردی)، پرندگان در سرزمین برف و افتاب(فرشاد افشین پور)، زمستان، عشق و سایر قوانین(یاسر خیر)، در پناه بلوط(مهدی نور محمدی)، نفت، آتش، خاک(عارش کورد سالی)، میرزا(مازیار مشتاق گوهری)، برای گونگادین بهشت نیست(غلامرضا نعمت پور)، در عمق میدان(بهروز ملبوسباف)، انقلاب تقاطع استاد نجات الهی(نسیم نجفی) و سفید هلالی(ایوب مروانی پور) فیلم های شرکت کننده در این جشنواره هستند.

نشان ادامه داد: مدرسه ما(رضا عبیات)، جایی برای زندگی(محسن استاد علی)، من میخوام شاه بشم(مهدی گنجی)، می لا دو(فاطمه طوسی)، قلبی که می تپد(فرهاد بردبار)، اهالی خیابان یک طرفه(مهدی باقری)، منیر(بهمن کیارستمی)، ۱۷ ساله ها(عطیه عطارزاده و اصلان شاه ابراهیمی)، جرعه های تاریخ(میکاییل موسوی)، آقای بیکار(علی همراز)، مانتو های رنگ روشن(سعید روستایی)، القهوه(مرتضی مطوری)، آوازهای بی اجازه(رضوان سرمد)، نامه هایی به زاینده رود(مریم احمدپور) و راز یک مجسمه(فرشاد اکتسابی)، سرزمین ما(یاسر طالبی)، پارسه(محسن رمضان زاده)، ملودی سنگ(پرویز رستمی)، من اکبر اعتماد اتم می شکنم(وحید حسینی)، مالاریا(اسحاق عرب)، سیروس، بود و نبود یک محله(مینا سعیدی شهروز)، فراتر از رنگ(مریم سپهری)، من زن نیستم(حسین عباسی)، تمرین مدارا(ابراهیم سعیدی نژاد) و شاید (مهدی یار محمدی و امیر حسین ماکوییم) دیگر فیلم های شرکت کننده در این جشنواره هستند.