به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه محمود احمدینژاد رئیس جمهور سابق به مناسبت یومالله ۲۲ بهمن به این شرح است؛
«بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهمَ عَجِّل لِوَلیِکَ الفَرَج وَ العافِیهِ وَ النَصر
انقلاب عظیم اسلامی متعلق به ملت ایران و همه ملتهای آزادیخواه است. ملت ایران خود حافظ این انقلاب است و طی ۳۶ سال اخیر به خوبی این ماموریت آسمانی را به انجام رسانیده است.
۲۲ بهمن، میعاد آزادیخواهان، عدالتطلبان و موحدان است و ملت ایران نشان داد، این روز بزرگ را به عنوان نماد اصلی انقلاب به خوبی پاس خواهد داشت.
اینجانب افتخار دارم که در روز ۲۲ بهمن قطرهای از اقیانوس زلال و بیکران ملت ایران باشم و مطمئنا خدای متعال این ملت را در رسیدن به آرمانهای بلند الهی خود همچنان یاری خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد»
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