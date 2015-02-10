به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به مناسبت یوم‌الله ۲۲ بهمن به این شرح است؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهمَ عَجِّل لِوَلیِکَ الفَرَج وَ العافِیهِ وَ النَصر

انقلاب عظیم اسلامی متعلق به ملت ایران و همه‌ ملت‌های آزادیخواه است. ملت ایران خود حافظ این انقلاب است و طی ۳۶ سال اخیر به خوبی این ماموریت آسمانی را به انجام رسانیده است.

۲۲ بهمن، میعاد آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان و موحدان است و ملت ایران نشان داد، این روز بزرگ را به عنوان نماد اصلی انقلاب به خوبی پاس خواهد داشت.

اینجانب افتخار دارم که در روز ۲۲ بهمن قطره‌ای از اقیانوس زلال و بی‌کران ملت ایران باشم و مطمئنا خدای متعال این ملت را در رسیدن به آرمان‌های بلند الهی خود همچنان یاری خواهد کرد.

محمود احمدی نژاد»