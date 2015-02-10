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۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳

کتاب داستان‌های پیامبران در فرانسه به چاپ رسید

کتاب داستان‌های پیامبران در فرانسه به چاپ رسید

درطول تاریخ بشر چندین هزار پیامبر را تجربه کرده و این پیامبران داستان های زیادی دارند که بسیار خواندنی و آموزنده است و می تواند برای همه ما درس زندگی باشد.

 به گزارش مهر به نقل از اسلامیک بولتین این کتاب که ترجمه ای  از آثار ابن کثیر محقق بزرگ اسلامی است به زبان فرانسه در ۴۴۴ صفحه به چاپ رسیده است و از داستان حضرت آدم شروع می شود و به داستا ن های قرآنی درباره پیامبران می پردازد و سعی می کند مخاطبان فرانسوی زبان خود را با داستان های اسلامی و قرآنی آشنا سازد. این  کتاب را انتشارات مزون انونر به چاپ رسانده است.

کد مطلب 2492871
خداداد خادم

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