به گزارش مهر به نقل از اسلامیک بولتین این کتاب که ترجمه ای از آثار ابن کثیر محقق بزرگ اسلامی است به زبان فرانسه در ۴۴۴ صفحه به چاپ رسیده است و از داستان حضرت آدم شروع می شود و به داستا ن های قرآنی درباره پیامبران می پردازد و سعی می کند مخاطبان فرانسوی زبان خود را با داستان های اسلامی و قرآنی آشنا سازد. این کتاب را انتشارات مزون انونر به چاپ رسانده است.