دکتر محمد مهدی فقهی مدیر مرکز تفسیر مؤسسه آموزش عالی اسراء در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد فعالیتهای این مرکز گفت: این مرکز زیر نظر حوزه های علمیه است، یعنی کارهای آن بر اساس حوزه علمیه که مراکز تخصصی را در دروس مختلف تعبیه کرده است انجام می شود؛ از جمله این مرکز تخصصی تفسیر است که با توجه به آن، سالیانه طلابی امتحان می دهند و از بین آنها تعدادی به این مرکز که زیر نظر آنها حالا در شهرستانها یا جاهای مختلف تشکیل می شوند تقسیم می شوند و این دروس برگزار می شود.

وی افزود: منتها ویژگی این مرکز تخصصی که مربوط به بنیاد اسراء است این است که بر اساس همان مکتب تفسیری آیت الله جوادی آملی شکل گرفته است؛ البته علاوه بر اینکه مکاتب تفسیری دیگر مطرح می شوند، در کنار آنها مکتب تفسیر آیت الله جوادی آملی به طور خاص در این مراکز تبیین می شود.

دیر مرکز تفسیر مؤسسه آموزش عالی اسراء تهران ادامه داد: از این ترم بهمن ماه اینجا افتتاح شد و در حدود ۱۰ نفر را فعلاً پذیرفته ایم که ممکن است بر اساس مصاحبه تعداد بیشتری پذیرش شوند. از همین امروز هم کارمان شروع می شود درسها برگزار می شوند و ترم جدید ما از همین بهمن ماه آغاز می شود. اساتید مختلفی در راستای تفسیر موضوعی، تفسیر ترتیب، تاریخ معاصر ایران و روش تحقیق و تاریخ تفسیر و مفسران، گروهی است که در اینجا داریم.

فقهی یادآورشد: از استادانی مانند دکتر میری و استاد جعفرزاده و دکتر لاسجردی و یکسری از استادان دیگری که در خدمتشان هستیم استفاده می کنیم. همین درسهایی که اشاره کردم به سبک واحدی اجرا می شوند. بدین صورت که هر درس در دو واحد در یکساعت و نیم تا دو ساعت عرضه می شود.

یادآور می شود، همزمان با ایام الله دهه فجر طی مراسمی مرکز تخصصی تفسیر موسسه آموزش عالي اسراء (واحد تهران) تحت اشراف مفسر قرآن، آيت الله جوادی آملی فعاليتهای آموزشی و پژوهشی خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

مرکز تخصصی تفسیر موسسه آموزش عالي اسراء (واحد تهران) در مقطع کارشناسی ارشد (سطح سه) اقدام به پذیرش طلاب علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته تخصصی تفسیر قرآن کریم خواهد کرد.

موسسه آموزش عالي اسراء (واحد تهران) در خيابان فلسطين، نبش کوچه آباديان، پلاک ۱۸ واقع شده است.