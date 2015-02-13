اخطار به مجری اتصال فیبر نوری منازل/ پایان دوره انحصار در سال ۹۵

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پروژه اتصال فیبر نوری به منازل (FTTX) که توسط اپراتور «ایرانیان نت» باید اجرایی شود اظهار داشت: این اپراتور نسبت به تعهداتی که در پروانه دارد بسیار عقب است و تاکنون کار جدی بر روی این پروژه انجام نداده است.

وی از اعلام تذکراتی به این اپراتور خبر داد و گفت: امیدواریم با این تذکر این اپراتور نسبت به جبران عقب ماندگی خود در این پروژه اقدام کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به عظیم بودن پروژه اتصال فیبر نوری به منازل و اماکن تجاری با توجه به تعهداتی که برای این اپراتور در پروانه دیده شده است،گفت: در دنیا رویکرد پروانه ای که مبتنی بر یک تکنولوژی خاص باشد کمتر دیده می شود و چند سالی است که رگولاتوری های مختلف سعی دارند فعالیت اپراتورهای ارتباطی را مستقل از تکنولوژی و بدون محدودیت تعریف کند.

وی افزود: بر این اساس پروانه اپراتور فیبر نوری نیز که مبتنی بر یک تکنولوژی خاص است در زمان فعلی توجیه فنی و اقتصادی ندارد اما زمانی که این پروانه به این اپراتور داده شد توجیه داشت.

وی با بیان اینکه تابستان سال ۹۵ انحصار پروژه اتصال فیبر نوری به اتمام می رسد خاطرنشان کرد: پس از این زمان سایر اپراتورهای دارای پروانه ارتباطات ثابت باند پهن می توانند شبکه فیبر نوری ایجاد کنند.

عباسی با بیان اینکه در پروانه فعالیت این اپراتور فرآیند اخطار و تذکر اول، اخطار دوم، جریمه، تعلیق و لغو پروانه در چارچوب و زمان مشخصی دیده شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون یک اخطار به این اپراتور داده شده است.

به گزارش مهر، ۲۰ درصد سهام پروژه اتصال فیبر نوری منازل متعلق به دولت (شرکت ارتباطات زیرساخت است).

محمود واعظی وزیر ارتباطات پیش از این از رفع مشکلات این پروژه و تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای اجرای پروژه اتصال فیبر نوری منازل خبر داده بود.