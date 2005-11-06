  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

بازيكن تيم ملي بسكتبال درگفتگو با" مهر":

بزودي در تمرينات تيم ملي حاضر مي شوم

بازيكن تيم ملي بسكتبال ابراز اميدواري كرد پس از پشت سرگذاشتن دوران مصدوميتش در تمرينات اين تيم شركت كند.

مهدي كامراني بازيكن تيم ملي بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت : از ناحيه مچ پا با آسيب ديدگي روبرو بودم كه اين آسيب ديدگي باعث شده كه عضلات پايم ازقدرت لازم برخوردار نبوده و مستعد آسيب ديدگيهاي ديگر زماني كه زيرفشارشديد قرارمي گيرم، باشم.
وي افزود: دربازي ليگ برتربا برخوردي غيرمنتظره و غيرعمدي كه با يكي از بازيكنان حريف داشتم در اثرسرعتي كه داشتم و چون نتوانستم خود را كنترل كنم زانويم با آسيب ديدگي مواجه شد كه الان با درد هم مواجه شده است وبا درميان گذاشتن مشكلم با فيزيوتراپ تيم ملي، فعلا تحت درمان قرارگرفته ام كه سعي مي كنم دراسرع وقت به تمرينات تيم ملي ، خود را برسانم.
كامراني افزود: البته همين الان هم ازتمرينات جدا نيستم ودركنارملي پوشان دراردو حضوردارم و ازنزديك تمرينات را مي بينم فقط مي توانم درتمرينات حاضرشوم كه فكرمي كنم طي فردا يا پس فردا علاوه برقرارداشتن تحت فيزيوتراپي ، تمرينات بسكتبال را نيز پي بگيرم.

 

کد مطلب 249292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها