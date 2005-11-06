بزودي در تمرينات تيم ملي حاضر مي شوم

مهدي كامراني بازيكن تيم ملي بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت : از ناحيه مچ پا با آسيب ديدگي روبرو بودم كه اين آسيب ديدگي باعث شده كه عضلات پايم ازقدرت لازم برخوردار نبوده و مستعد آسيب ديدگيهاي ديگر زماني كه زيرفشارشديد قرارمي گيرم، باشم.

وي افزود: دربازي ليگ برتربا برخوردي غيرمنتظره و غيرعمدي كه با يكي از بازيكنان حريف داشتم در اثرسرعتي كه داشتم و چون نتوانستم خود را كنترل كنم زانويم با آسيب ديدگي مواجه شد كه الان با درد هم مواجه شده است وبا درميان گذاشتن مشكلم با فيزيوتراپ تيم ملي، فعلا تحت درمان قرارگرفته ام كه سعي مي كنم دراسرع وقت به تمرينات تيم ملي ، خود را برسانم.

كامراني افزود: البته همين الان هم ازتمرينات جدا نيستم ودركنارملي پوشان دراردو حضوردارم و ازنزديك تمرينات را مي بينم فقط مي توانم درتمرينات حاضرشوم كه فكرمي كنم طي فردا يا پس فردا علاوه برقرارداشتن تحت فيزيوتراپي ، تمرينات بسكتبال را نيز پي بگيرم.