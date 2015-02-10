برترین پهپاد در جام جهانی دبی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت مهیج که برای معرفی یکی از نوظهورترین فناوری های کاربردی جهان یعنی پهپادها برگزار شد پذیرای ایده های جاه طلبانه ای از سراسر جهان بود.

این مسابقات در شهر اینترنت دبی (Dubai Internet City) و در مقابل چشمان هیجان زده انبوهی از علاقمندان به پهپادها برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری جام جهانی پهپادها، طراحی و ساخت نمونه هایی عنوان شده بود که قابلیت ایجاد تغییرات مثبت در فرآیند هایی نظیر کنترل بهتر امور شهری و نظارت بر محیط زیست و فعالیت هایی از این دست را داشته باشند.

در این مسابقات تیم Flyability از سوئیس جایزه ویژه یک میلیون دلاری را از آن خود کرد. آنها پهپاد Gimball را ساخته اند، سیستم پروازی که قابلیت نفوذ به مناطق محدود را داشته و در عین حال می تواند در فاصله نزدیکی با انسان پرواز کند. این قابلیت ها پهپاد Gimball را در زمره ابزارهای مناسب برای امداد و نجات قرار می دهد.

از آن گذشته حفاظ قفس مانند این پهپاد آن را در برخوردهای احتمالی با موانع و یا حتی سقوط ایمن نگاه می دارد.

مسابقات جام جهانی پهپادها طی دو روز و با حضور 39 پهپاد برتر از سراسر جهان برگزار شد.

این مسابقات درحالی در دبی برگزار شد که در سال های اخیر از پهپادها به عنوان یکی از کاربردی ترین فناوری های نوظهور یاد می شود. کارشناسان استفاده از آنها در اموری نظیر امداد و نجات را ضروری عنوان می کنند.