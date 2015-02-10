به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام پیروز ارجمند آمده است:
26 سال قبل برای نخستین بار به همراه گروهی ازکرمان در جشنواره موسیقی فجر حضور یافتم و در حضور گرانقدر استادانی چون دکتر داریوش صفوت، حشمت سنجری، مرتضی حنانه و علی تجویدی قطعاتی را اجرا کردم.
از آن سال تا امروز که در جایگاه رئیس جشنواره شاهد برپایی این رخداد شکوهمند هستم، بر این باور هستم که جشنواره موسیقی فجر به آرامی در مسیر تعالی خود گام برداشته است. گرچه برگزاری 30 دوره، زمانی طولانی برای رسیدن یک جشنواره به جایگاه واقعی آن است، جشنواره فجر با وجود روند تدریجی در مسیر تعالی هنوز با ایده آلهای یک جشنواره بین المللی معتبر فاصله دارد.
آرزوی من برای جشنواره فجر این است که روزی این جشنواره در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و به آیینه تمامنمای موسیقی کشور عزیزم بدل شود. دربخش بین الملل، حضور گروههای معتبر از کشورهای دیگر به ویژه کشورهای شرقی، حضور گروههای داخلی از تمامی طیفهای موسیقی و از تمام نسلها چشماندازهای قابل انتظاری است که جشنواره فجر باید بدانها دست یابد.
امیدوارم روزی این جشنواره به یک جشنواره ملی در ابعاد واقعی بدل شود و از محدوده چند شهر بزرگ فراتر رفته و در تمامی نقاط میهن عزیزمان جلوه کند، میلیونها نفر از مردم ایران مخاطب این جشنواره باشند. با شناسایی استعدادها و نخبگان موسیقی، زمینه حضوراین هنرمندان در عرصههای المللی فراهم آید، آثار جشنواره در مجموعهای شایستهی نام فجر منتشر شود تا برای آیندگان به یادگار بماند. امیدوارم روزی نه چندان دور هنرمندان کشورم در سالنهایی به روی صحنه بروند که با استانداردهای اجرای موسیقی همخوان باشند
دیگر آنکه جشنواره فجر به عرصهای برای عرضه توانمندیهای تمام صنوف فعال در عرصه موسیقی از جمله ناشران آثار موسیقی و نیز ناشران کتب و نشریات موسیقی، سازندگان ساز و... بدل شود تا تمامی صنوف مرتبط با موسیقی آثار خود را در جشنواره فجر به نمایش گذارند.
بخش دیگری که امروز از صحنه جدی موسیقی ایران اندکی دور است اما جزئی از واقعیتهای موسیقی ایران به شمار میآید؛ موسیقی خیابانی است. لازم است تا جشنواره فجر امکان اجرای بخشی با عنوان «موسیقی خیابانی» را مهیا کند و در جایگاههایی ویژه در سطح شهرها امکان استفاده عموم از موسیقی خیابانی فراهم آید.
آنچه در این مسیر طولانی راهگشاست، حرکت جشنواره بر اساس نقشه راه است. آنچه افقی روشن و اهدافی مشخص را در اختیار برگزار کنندگان جشنواره قرار می دهد.
در پایان امیدوارم جشنواره موسیقی فجر جشن همدلی و دوستی همه اعضای خانواده شریف موسیقی باشد. چرا که شروع رسیدن به آرمانهای ما در مسیر تعالی موسیقی ایران در گرو همدلی اهالی موسیقی است.
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