۲۴ پروژه عمرانی در اولویت کاری شهرداری اردبیل است

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به دلیل اهمیت این پروژه ها به صورت جداگانه سرفصل های اعتباری برای هر یک دربودجه سال آینده تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال اعتبار بخش عمرانی برای سال آینده پیشنهاد شده است، ادامه داد: در پروژه های عمرانی نیازهای مهم شهر احصا شده و برای هر حوزه برنامه تعریف شده است.

شهردار اردبیل در تشریح این پروژه ها اضافه کرد: تملک اراضی و املاک مورد نیاز توسعه و عمران شهری، مطالعات و پژوهش شهری، توسعه شهرداری الکترونیک، هدایت و دفع آب های سطحی شهر و اجرای روکش آسفالت تعریف شده است.

بدری با اذعان به در نظر گرفتن اعتبار مجزا برای بهسازی معابر مناطق چهارگانه شهرداری افزود، طرح پیاده روسازی سطح شهر، احداث تقاطع غیر همسطح ایستگاه سرعین و سایر تقاطع ها شامل داروپخش و‌آقاباقر و اصلاح هندسی میادین و تقاطع ها مورد توجه است.

وی به ضرورت ایجاد تاسیسات حفاظتی شهر تاکید و اضافه کرد: بهسازی بستر و حریم رودخانه بالیخلو، توسعه، نگهداری و مرمت فضای سبز مجتمع شورابیل و مناطق چهارگانه از جمله پروژه های اولویت دار شهرداری است.

به گفته شهردار اردبیل جهت ایجاد اماکن و فضاهای فرهنگی، توریستی و وروزشی و طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار، احداث سرویس های بهداشتی و خرید ماشین آلات عمرانی و تعمیرات اساسی نیز برنامه ریزی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تخصیص کامل بودجه پیشنهادی پروژه های عمرانی در مدت زمان مقرر به اتمام برسد.