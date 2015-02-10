به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نشست تخصصی بررسی الگوهای توسعه در ایران و نقش رسانههای جمعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی برگزار میشود.
در این نشست که به همت پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار میشود، دکتر علی گرانمایهپور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و استاد علوم ارتباطات و دکترحسن خجسته، رئیس پژوهشکده ارتباطات ضمن تشریح ریشهها و الگوهای توسعه ایران از نظر تاریخی، روند برنامههای توسعه ایران قبل از انقلاب و چالشهای پیش روی آن، روند برنامههای توسعه بعد از انقلاب اسلامی و چالشهای پیش روی آن و نیز نقش رسانهها در برنامههای توسعه ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی را تحلیل خواهند کرد.
در این نشست همچنین قسمت اول مستند انقلاب 57 تولید شبکه «من و تو»، نقد و بررسی و در انتها به پرسشهای حاضران پاسخ داده خواهد شد.
نشست «بررسی الگوهای توسعه در ایران و نقش رسانههای جمعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی» روز يكشنبه 26 بهمن از ساعت 9:30 تا 12:30 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نشاني تهران، خيابان وليعصر (عج) پائينتر از ميدان وليعصر(عج) خيابان دمشق، شماره 9، برگزار میشود.
از كليه صاحبنظران، انديشمندان و اصحاب رسانه دعوت ميشود در اين برنامه حضور یابند.
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