به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نشست تخصصی بررسی الگوهای توسعه در ایران و نقش رسانه‏‌های جمعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست که به همت پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود، دکتر علی گرانمایه‏‌پور، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و استاد علوم ارتباطات و دکترحسن خجسته، رئیس پژوهشکده ارتباطات ضمن تشریح ریشه‏‌ها و الگوهای توسعه ایران از نظر تاریخی، روند برنامه‏‌های توسعه ایران قبل از انقلاب و چالش‏‌های پیش روی آن، روند برنامه‏‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی و چالش‏‌های پیش روی آن و نیز نقش رسانه‌‏ها در برنامه‌‏های توسعه ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی را تحلیل خواهند کرد.

در این نشست همچنین قسمت اول مستند انقلاب 57 تولید شبکه «من و تو»، نقد و بررسی و در انتها به پرسش‏‌های حاضران پاسخ داده خواهد شد.

نشست «بررسی الگوهای توسعه در ایران و نقش رسانه‏‌های جمعی قبل و بعد از انقلاب اسلامی» روز يكشنبه 26 بهمن‌ از ساعت 9:30 تا 12:30 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نشاني تهران، خيابان وليعصر (عج) پائين‌تر از ميدان وليعصر(عج) خيابان دمشق، شماره 9، برگزار می‌شود.

از كليه صاحبنظران، انديشمندان و اصحاب رسانه دعوت مي‌شود در اين برنامه حضور یابند.