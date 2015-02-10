تولیدات هنری در اردبیل به موضوعات بومی توجه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با هنرمدان اردبیل از جمله برنامه های حمایت از هنرمندان را حمایت از تولیدات متناسب با موضوعات بومی عنوان کرد و افزود: رسالت و اقتضای حوزه هنری تاثیر مستقیم بر جامعه است.

وی با اذعان به اینکه ریشه تمامی مشکلات در جامعه کم کاری در فرهنگ است، اضافه کرد: اگر فرهنگ در یک جامعه مورد توجه بیشتری قرار گیرد، آن جامعه پیشرفت خواهد کرد و این ممکن نیست مگر با بیان هنری.

سرپرست حوزه هنری استان با تاکید به رسالت و جایگاه هنرمندان تصریح کرد: حوزه هنری در نظر دارد در دو بخش آموزش و حمایت از تولیدات زمینه های ارتقا کمی و کیفی تولیدات هنری و رواج آن در سطح جامعه را فراهم سازد.

رجبی به ضرورت ساماندهی و جذب و پرورش هنرجویان تاکید و متذکر شد: در عین حال باید با تعریف برنامه های مختلف زمینه برقراری تعامل هنرمندان و شهروندان فراهم شود.

وی بیان داشت: بر همین اساس حوزه هنری در نظر دارد سطح کمی و کیفی نمایشگاه های هنری را افزایش داده و حتی در محلات و خیابان های پرتردد شهری نمایشگاه های هنری از تولیدات هنرمندان استان برپا کند.

سرپرست حوزه هنری استان معتقد است چنین رویدادهای فرهنگی می تواند زمینه تقویت ارتباط هنرمندان و مردم را فراهم سازد.

رجبی عنوان کرد: انتظار می رود هنرمندان با توجه به مولفه های بومی در تولیدات در واقع آثاری متناسب با نیاز شهروندان را تولید کنند.