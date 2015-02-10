کشف و ضبط ۷ قطعه شی تاریخی در شهرستان بدره

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: این اشیا تاریخی توسط نیروی انتظامی شهرستان بدره از سوداگران و غارتگران آثار تاریخی کشف و تحویل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داده شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام تصریح کرد: با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناس باستان شناسی مشخص شد که این اشیاء دارای ارزش تاریخی بالایی است.

وی با بیان اینکه آثار تاریخی فرهنگی هر کشوری اصلی ترین عناصر اساسی تمدن و فرهنگ ملت ها می باشد ادامه داد: اشیا کشف شده شامل یک عدد دستبند، سه عدد انگشتر آهنی و یک عدد انگشتر مفرغی و یک عدد درپوش مفرغی که همگی مربوط به هزاره اول ق. م است و همچنین یک عدد پیکرک زن سفالی تمام رخ ایستاده پارتی است که پیگیری تمامی این اشیا برای انجام مراحل قانونی و کارشناسی در حال انجام است.

شنبه زاده افزود: خرید و فروش آثار باستانی جرم محسوب شده و طبق بند ۹ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷، سازمان میراث فرهنگی مسئول شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اشیائی است که دارای ارزش فرهنگی تاریخی بوده که توسط دستگاه های مسئول ضبط شده است.