آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی زنجان اسفندماه امسال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی ظهر سه شنبه درنشست خبری به دستاوردهای وزارت ورزش و جوانان بعد انقلاب اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران دراین سی و شش سال گذشته دستاوردهای بسیارخوبی را در زمینه های علمی و فرهنگی و سیاسی و ورزشی کسب کرده است.
وی توسعه زیرساختهای ورزشی در استان بعد از انقلاب را ازبرجستهترین دستاوردهای انقلاب اسلامی درحوزه ورزش عنوان کرد و ادامه داد: ما هرگز بر این باور نبودیم که روزی در روستاها استخرو سالنهای ورزشی وجود داشته باشد این امرنشان میدهد که همه دولتهایی که بعد انقلاب روی کار آمدند تمام تلاش رابرای رفاه مردم به کارگرفتهاند.
حسینی با اشاره به این که درحوزه ورزش بعد از انقلاب افتخارات بینالمللی بسیارخوبی صورت گرفته است بیان کرد: این نشان از این است که علاوه بر وجود استعدادهای خوب در کشورمان دولت نیز دراین راستا سرمایه گذاری کرده است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان افزود: باتوجه به اینکه سرمایهگذاریهای خوبی درحوزه ورزش انجام میشود باید بیش از این نیز در این حوزه سرمایه گذاری انجام شود چون زمینه توسعه واستعدادهای بسیاری درحوزه ورزش درکشورمان وجود دارد.
حسینی بااشاره به اینکه تابه امروز هر سرمایهگذاری که در بخش ورزش انجام دادیم بسیارموفق بودیم تصریح کرد: امیدواریم که این نوع نگاه به ورزش نسبت به گذشته افزایش یابد.
وی با اشاره به برنامه های برگزارشده به مناسبت دهه فجردر زنجان گفت: بیش از ۱۹۴ برنامه دراستان به مناسبت دهه فجرتدارک دیده شده بودکه بیشتر این برنامه ها برگزار شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان بابیان اینکه بیشتراین برنامههای دهه فجر در زنجان برگزارشده است ابرازکرد: بیش از ۸۰ برنامه مسابقات ورزشی در دو بخش قهرمانی و همگانی درایام دهه فجردر زنجان برگزار شد.
حسینی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ موردبرنامههای فرهنگی دربخش جوانان در زنجان به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزارشد تصریح کرد: افتتاح سالن ورزشی شهرستان سلطانیه که یکی ازنیازهای مهم این شهرستان بود که در ایام دهه فجر امسال انجام شد.
وی بابیان اینکه خوابگاه ورزشی زنجان نیز مرمت میشود تا یک خوابگاه مناسب و در شان این استان باشد افزود: ساخت خانه پیشکسوتان و موزه ورزش به مناسبت دهه فجر امسال نیزدراستان زنجان کلنگ زنی شد.
وی با اشاره به مهمترین برنامههای سازمان ورزش وجوانان استان زنجان گفت: شورای راهبردی ورزش وجوانان ازبرنامههای مهم این سازمان بودکه به صورت جد برای اجرای این برنامه دراستان زنجان انجام شد و در اجرای آن جزو استانهای پیشرو در کشور بودیم.
حسینی بااشاره به اینکه ۹ کارگروه دراین شورای راهبری تشکیل شدهاست افزود: اگر درسال آینده این کاراجرایی شود بیشتر مشکلاتی که درحوزه ورزش وجود دارد قابل حل میشود.
وی بااشاره به این که در بحث برنامههای فرهنگی برنامههای مختلفی نیز برای استان در نظرگرفته شده است افزود: درسال ۹۳ برنامههای فرهنگی بسیاری انجام شد اما این برنامه ویژهای این حوزه ورزش دراستان زنجان انجام نشدکه برای سال آینده برنامهها ویژهای درنظرگرفته شده است.
مدیرکل ورش و جوانان استان زنجان بااشاره به برنامه زیباسازی محوطههای وزرشی استان زنجان گفت: بایدشهرداریهای برای عملیاتی کردن این برنامه ورود داشته باشند چرا که محوطه ورزشی بایدیک محیط بانشاطی برای مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان باشد.
وی بااشاره به توسعه ورزش بانوان استان زنجان گفت: درسال ۹۴ برنامههای مختلفی برای توسعه ورزش بانوان دراستان زنجان انجام شده است و به جد در دستورکار قرار میگیرد.
مدیرکل ورش وجوانان استان زنجان بااشاره به اینکه بیشتر اماکن ورزشی دراستان زنجان صبحها خالی است افزود: برای سال آینده برنامهای در نظرگرفته شده است تا این مکانها همه روزه از ۶ تا ۹ صبح برای تشویق مردم به ورزش به صورت رایگان در اختیار مردم قرارداده شود.
وی به بحث سلام ت واهمیت آن درجامعه اشاره کرد و افزود: سلامت جامعه اهمیت بسیاری دارد و این کار تنها برعهده اداره ورزش وجوانان نیست باید همه دستگاهها برای سلامت جامعه ورود داشته باشند.
وی بااشاره به اینکه استان زنجان به لحاظ مواد مخدر جزو استانهای پاک کشور است افزود: با این وجود درصد کمی ازمردم زنجان فعالیت ورزشی دارند.
مدیرکل ورش وجوانان استان زنجان افزود: ورزش سلامت جامعه را در پی دارد و استان زنجان ظرفیت بالایی درحوزه ورزش داردو باید با فراهم ساختن زیرساختهای لازم ازاین ظرفیت استان استفاده شود.
مدیرکل ورش وجوانان استان زنجان از تشکیل کارگروه حمایت صنعتگران از ورزش دراستان خبرداد و گفت: تشکیل این کارگروه در دست اقدام است که نخستین جلسه برای تشکیل این کارگروه دراستان باحضور استاندار زنجان برگزار میشود.
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