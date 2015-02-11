تغییرات قیمت زمین و اجاره مسکن/قرارداد اجاره کم شد، قیمت بالارفت!

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران از افزایش 1.1 درصدی متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش 6.2 درصدی متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 10.2 درصدی متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز 93 نسبت به پاییز 92 خبر داد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44104 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 4.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.1 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 22.7 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.5 درصد، افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 40047 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 5.9 درصد افزایش داشته است.

تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده نیز از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.4 درصد، افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 190466 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 3.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.2 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 29.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.4 درصد، افزایش داشته است.