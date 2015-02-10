جشن بزرگ انقلاب در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر، جشن بزرگ انقلاب و پرسش و پاسخ مسئولان با مردم با حضور حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه بخش جوادآباد، مهدی کچویی شهردار جوادآباد، حمزه کچویی رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد و سایر اعضای شورا در مسجد پیامبر اعظم(ص) این شهر برگزار شد.

حمزه کچویی رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد در جمع مردم این شهر اظهار داشت: قرار گرفتن مسئولان در جمع مردم و ارتباط چهره به چهره با مردم در جهت رفع مشکلات، به برنامه ها شور می بخشد و باعث حضور حداکثری مردم می شود.

وی افزود: امام راحل به خدمت رسانی به مردم تأکید فراوانی داشته اند و همچنین مقام معظم رهبری بارها مسئولان را به خدمت صادقانه به مردم دعوت کرده ‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد تصریح کرد: ما مسئولان در هر جایگاه و مقامی باید خدمتگزار و خادم مردمی باشیم که برای پیروزی انقلاب و تداوم آن خون عزیزترین ‌های خود را تقدیم کردند.

مهدی کچویی شهردار جوادآباد نیز در این مراسم اظهار داشت: اصل وجودی حکومت اسلامی برای حل مشکلات مردم است و مسئولان باید با خوشرویی و سعه صدر به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: مسئولان باید با تمام توان در خدمت مردم باشند و در رسیدگی و حل مشکلات مردم همیشه در صحنه و ولایت‌ مدار این بخش از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

کچویی عنوان داشت: توجه به درخواست ها و پیشنهادهای مردم و کسب رضایت حداکثری آنان مهم ترین وظیفه ماست و خدا را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به مردم این شهر نصیبمان شده است.

لازم به ذکر است، در این جلسه مسئولان شهری جوادآباد با حضور در مسجد پیامبر اعظم(ص) و ارتباط مستقیم با مردم، از نزدیک به بررسی مشکلات مطرح شده مردم پرداختند.