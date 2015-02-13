مت لیندلند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: برای حضور در رقابتهای بین المللی جام تختی با سه فرنگی کار حضور خواهیم داشت. بن پراویزر ملی پوش آمریکا در المپیک ۲۰۱۲ لندن و همچنین رایان مانگو و برایان گراهام، ملی پوشان ما در این تورنمنت هستند.

نایب قهرمان المپیک ۲۰۰۰ سیدنی ادامه داد: من قبلا تجربه حضور در جام تختی در ایران را دارم و در سال ۱۹۹۹ یا ۲۰۰۰ به عنوان قهرمانی این رقابتها هم دست یافتم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا در پاسخ به این سوال که چه شناختی از کشتی ایران دارد، گفت: کشتی گیران ایرانی در جهان بهترین هستند چراکه بارها در میادین بزرگ بین المللی همچون جهانی و المپیک به موفقیت و مدال رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، لیندلند در سن ۱۵ سالگی کشتی را شروع کرد و در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی به مدال نقره المپیک دست پیدا کرد و در رقابتهای جهانی ۲۰۰۱ یونان نیز نقره گرفت.