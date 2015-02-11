  1. مجله مهر
  2. مهرکارتون
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

تهدید پادشاه اردن به جنگ علیه داعش

تهدید پادشاه اردن به جنگ علیه داعش

کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات تهدید پادشاه اردن ، کشته شدن ۴۰ تماشاچی در بازی فوتبال مصر، گرم شدن کره زمین و طوفان برف آمریکا پرداختند.

کاریکاتور

در جریان تماشای یک فوتبال در مصر و درگیری بین تماشاچیان و پلیس مصر ۴۰ نفر جان خود را از دست دادند.

کاریکاتور

آژانس هوایی ناسا و سازمان مطالعات ملی جوی و اتمسفریک آمریکا در گزارش هایی اعلام کردند که سال ۲۰۱۴، گرم‌ترین سال برای کره زمین بوده است. زمستان امسال نیز با کاهش بارندگی ها در سراسر جهان همراه است.

کاریکاتور

کاریکاتوری با موضوع زنده زنده سوزانده شدن خلبان اردنی توسط گروه تروریستی داعش

کاریکاتور

صلح از نگاهی دیگر

کاریکاتور

هنگامی که اینترنت قطع می شود...

کاریکاتور

طوفان و بارش برف سنگین در ایالت نیوانگلند آمریکا، زندگی عادی مردم را مختل کرد.

کاریکاتور

پادشاه اردن، ساعاتی پس از اعلام افزایش سطح مشارکت کشورش در ائتلاف ضد داعش تصریح کرد که دولت اردن در جنگ علیه این گروه تروریستی هیچ انعطافی به خرج نمی‌دهد و به شدت انتقام خواهد گرفت.

کد خبر 2493258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها