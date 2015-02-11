  1. دين، حوزه، انديشه
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

برگزاری یک‌شنبه‌های انسان‌شناسی با فیلم «انقلاب OS»

برگزاری یک‌شنبه‌های انسان‌شناسی با فیلم «انقلاب OS»

چهل و هفتمین نشست یکشنبه های انسان‌شناسی و فرهنگ با نمایش فیلم «انقلاب OS» به کارگردانی جی. تی. اس. مور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و هفتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه در سالن مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر است، فیلم «انقلاب OS» به کارگردانی جی. تی. اس. مور و محصول ۲۰۰۱ آمریکا به نمایش درمی‌آید.

Untitled-2.jpg

در این نشست  بهرنگ نوروزی نیا و نوید امامی صحبت خواهند کرد. سخنرانی نوروزی نیا درباره «اوپن سورس، تجربه ایران و جهان» و صحبتهای  نوید امامی به موضوع «نرم افزارهای آزاد و زندگی روزمره» اختصاص خواهد داشت.

این نشست در طبقه فوقانی فروشگاه فرهنگ ساختمان مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران واقع در تهران، میدان ولی عصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب خیابان برادران مظفر برگزار می شود.

 

خداداد خادم

