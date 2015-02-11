به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و هفتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه در سالن مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر است، فیلم «انقلاب OS» به کارگردانی جی. تی. اس. مور و محصول ۲۰۰۱ آمریکا به نمایش درمی‌آید.

در این نشست بهرنگ نوروزی نیا و نوید امامی صحبت خواهند کرد. سخنرانی نوروزی نیا درباره «اوپن سورس، تجربه ایران و جهان» و صحبتهای نوید امامی به موضوع «نرم افزارهای آزاد و زندگی روزمره» اختصاص خواهد داشت.

این نشست در طبقه فوقانی فروشگاه فرهنگ ساختمان مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران واقع در تهران، میدان ولی عصر، ابتدای بلوار کشاورز، جنب خیابان برادران مظفر برگزار می شود.