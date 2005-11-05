نشست مطبوعاتي جشنواره "صحيفه سجاديه" برگزار شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، " اكبر جدي "، در نشست مطبوعاتي كه درمعاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاه ها برگزارشد، درباره چگونگي برگزاري وشرايط اين جشنواره توضيح داد .

حجت الاسلام اكبرجدي همچنين گفت : بنابراين اموراجرايي دومين جشنواره " صحيفه سجاديه " در اواخر شهريورماه آغاز شد .

معاون فرهنگي نهاد رهبري دردانشگاهها درادامه به تشريح كليات اين جشنواره پرداخت وگفت : جشنواره صحيفه سجاديه هردوسال يكبارو دردوبخش دانشجويي واساتيد برگزار مي شود . بخش دانشجويي چهاربخش پژوهش ، آزمون ، ادبي وهنري ، و بخش اساتيد دوحوزه پژوهشي وهنري را شامل مي شود .

به گزارش "مهر"، وي بخش جنبي جشنواره را شامل برنامه هايي نظيربرپايي نمايشگاه آثارهنري، نمايشگاه كتاب ، نرم افزارها وپايان نامه هاي برگزيده وپژوهش هاي انجام شده درباره صحيفه سجاديه گفت وگوبا صاحبنظران واهل قلم دراين حوزه وفوق برنامه هاي فرهنگي ، هنري وآموزشي عنوان كرد .

اكبرجدي پايان بهمن ماه را آخرين مهلت براي ارسال آثاربه دبيرخانه اين جشنواره عنوان وتصريح كرد : مرحله پاياني اين جشنواره ارديبهشت ماه 1385 برگزارخواهد شد وبه 550 نفر از برگزيدگان اين جشنواره ، هداياي ارزنده اي از قبيل كمك هزينه سفرعمره ، زيارت عتبات ، زيارت سوريه ، مشهد مقدس و سكه بهارآزادي اهدا خواهد شد .