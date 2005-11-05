  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۴۳

با حضور معاونت فرهنگ نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها

نشست مطبوعاتي جشنواره "صحيفه سجاديه" برگزار شد

نشست مطبوعاتي جشنواره "صحيفه سجاديه" برگزار شد

نشست مطبوعاتي جشنواره هنري،ادبي، پژوهشي "صحيفه سجاديه" با حضور معاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها برگزار شد .

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، " اكبر جدي "، در نشست مطبوعاتي كه درمعاونت فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاه ها برگزارشد، درباره چگونگي برگزاري وشرايط اين جشنواره توضيح داد .

حجت الاسلام  اكبرجدي همچنين گفت : بنابراين اموراجرايي دومين جشنواره " صحيفه سجاديه " در اواخر شهريورماه آغاز شد .

معاون فرهنگي نهاد رهبري دردانشگاهها درادامه به تشريح كليات اين جشنواره پرداخت وگفت : جشنواره صحيفه سجاديه هردوسال يكبارو دردوبخش دانشجويي واساتيد برگزار مي شود . بخش دانشجويي چهاربخش پژوهش ، آزمون ، ادبي وهنري ، و بخش اساتيد دوحوزه پژوهشي وهنري را شامل مي شود .

به گزارش "مهر"، وي بخش جنبي جشنواره را شامل برنامه هايي نظيربرپايي نمايشگاه آثارهنري، نمايشگاه كتاب ، نرم افزارها وپايان نامه هاي برگزيده وپژوهش هاي انجام شده درباره صحيفه سجاديه گفت وگوبا صاحبنظران واهل قلم دراين حوزه وفوق برنامه هاي فرهنگي ، هنري وآموزشي عنوان كرد .

اكبرجدي پايان بهمن ماه را آخرين مهلت براي ارسال آثاربه دبيرخانه اين جشنواره عنوان وتصريح كرد : مرحله پاياني اين جشنواره ارديبهشت ماه 1385 برگزارخواهد شد وبه 550 نفر از برگزيدگان اين جشنواره ، هداياي ارزنده اي از قبيل كمك هزينه سفرعمره ، زيارت عتبات ، زيارت سوريه ، مشهد مقدس و سكه بهارآزادي اهدا خواهد شد .

کد مطلب 249328

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها